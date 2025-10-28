土耳其發現1250萬公噸稀土 有望成全球第3大蘊藏量國

圖為美國加州的一處稀土礦場。（路透檔案照）

土耳其總統艾爾段本月15日指出，土國西北部城市艾斯基瑟希可能有1250萬公噸的稀土蘊藏量。土國已向澳洲的礦石儲量聯合委員會（JORC）申請認證這項發現，並尋求外國技術合作夥伴。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，如果此事獲得證實，根據美國地質調查所（USGS）的資料，土耳其將是繼中國、巴西之後全球第3大稀土蘊藏量國。艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，土國的目標在於躋身世界5大稀土元素生產國之列。

土耳其官員談到，自艾斯基瑟希（Eskisehir）貝利科瓦（Beylikova）礦區310個不同地點採集到的樣本顯示，當地礦產資源總量達6億9400萬公噸。土國尚未公布這些礦產資源的確切稀土組成內容，但曾提及檢測到氧化鈰、氧化鑭、氧化釹、氧化鐠等10種稀土礦物，還有螢石、重晶石跟釷。

土耳其國營礦業公司Eti Maden董事長暨總經理艾登（Yalcin Aydin）告訴日經亞洲，貝利科瓦礦區的礦石品位約為1.75%，即礦石所含有價值礦物的比例。根據伊斯坦堡大學塞拉帕薩分校（Istanbul University-Cerrahpasa）採礦工程系助理教授奧茲迪米爾（Kagan Ozdemir），這樣的含量已具經濟開採意義。

土耳其能源與自然資源部長拜拉克塔（Alparslan Bayraktar）向日經亞洲指出，土國正與中國、美國、歐洲、加拿大和澳洲洽談，尋找適合的科技供應者，提升當地稀土元素生產的附加價值。

拜拉克塔婉拒透露政府對合作夥伴的具體期待為何，但強調只有在合作夥伴同意土耳其關於技術轉移跟當地生產的條件下，才會歡迎外資參與。

土耳其2023年在貝利科瓦設置一座試驗設施，每年可加工提煉1200公噸礦石。拜拉克塔指出，試驗廠的純化率已逾90%，但外國專業技術可望節省時間並增加價值。不過他也強調，無論是否獲得外部協助，土國都會繼續推進工業化生產。

Eti Maden計劃明年展開工廠廠房的設計階段，預定2027年至2028年間投產，目標是每年加工提煉57萬公噸礦石，以生產1萬公噸稀土氧化物。

位於倫敦的大宗商品研究調查機構CRU Group首席顧問湯瑪斯（Willis Thomas）表示，土耳其據估擁有的1250萬公噸稀土蘊藏量相當可觀，將使全球非中國稀土儲量增加17%。

湯瑪斯分析：「土耳其非常接近歐洲大陸，這樣的蘊藏量未來有望成為支持歐洲電動車發展的稀土價值鏈一環。」歐洲正致力降低在關鍵礦產與稀土方面對中國的依賴。

