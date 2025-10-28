F1賽場驚險一刻！工作人員誤闖賽道 車手差點當場撞上

紐西蘭車手羅森（Liam Lawson）在比賽途中，險些撞上兩名清理碎片的工作人員。（路透）

F1墨西哥大獎賽驚見驚險一幕！紐西蘭車手羅森（Liam Lawson）在比賽途中，險些撞上兩名在賽道上清理碎片的工作人員。羅森賽後怒批此事「完全不可接受」，呼籲國際汽車聯盟徹查此一安全疏失。

《每日郵報》報導，26日的墨西哥大獎賽驚傳險情。車手羅森在第一圈與阿邦（Alex Albon）發生碰撞，前翼受損不得不進站維修。重返賽道後，他在第一彎驚見兩名工作人員在賽道上清理碎片，險些釀成意外。羅森在無線電中驚呼「天啊，我差點撞死他」！賽後也表示，「我真的無法相信這種事會發生，這是非常危險的錯誤」。

國際汽車聯盟事後指出，當時賽道因事故產生碎片，原先安排維修人員待所有賽車通過後再進入清理。但在得知羅森進站後，派遣指令已被取消，並升起雙黃旗示警。不過仍有兩名人員誤入賽道，目前詳細原因仍在調查中。羅森強調，這種情況絕不能再發生，並質疑比賽控制中心的通訊安排。

最終，羅森因事故提前退賽。本場比賽由英國車手諾里斯（Lando Norris）奪冠，暫居世界車手積分榜首位，領先隊友皮亞斯特里（Oscar Piastri）一分。紅牛車手維斯塔潘（Max Verstappen）則落後35分，積分爭奪戰持續升溫。

