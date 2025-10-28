超級颶風！「梅麗莎」登陸前夕釀7死 牙買加災情曝光

颶風梅麗莎初期的風力已將房屋吹損。（歐新社）

颶風「梅麗莎（Melissa）」被專家警告是地球上最強的颶風之一，這場超級風暴橫掃加勒比海前夕，目前已有7人死亡，當地居民正準備迎接更嚴重的災難，因為颶風中心預計於今（28）日襲擊牙買加（Jamaica）。

英媒《太陽報》今日報導，梅麗莎正逼近牙買加南部海岸，數以千計的居民被迫撤離，預計颶風之後會慢慢移向古巴。梅麗莎恐成為自1851年有紀錄以來，襲擊牙買加最嚴重的颶風，當地救援人員正準備幫助多達150萬人撤離。

據報導，目前梅麗莎的威力已超越災難性的颶風「卡崔娜（Katrina）」，後者於2005年襲擊美國紐奧良（New Orleans）時，造成約1400人死亡。牙買加當局已指示居民尋找高地避難，並發布多項強制撤離令。英國氣象局（Met Office）表示，這幾乎是地球上能出現的最極端狀況。

此外，牙買加政府已關閉所有機場，並開放緊急避難中心，也讓醫院進入緊急狀態。梅麗莎風速可能達到驚人的每小時297公里，甚至可能出現更強的陣風，因此讓牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）預言，災後的重建恐遠遠超過國家現有的資源，他提到，道路、橋樑、排水系統及機場，恐怕都會受到嚴重破壞，並表示，「我一直在跪下祈禱。」

颶風梅麗莎將沿著東北方向穿過牙買加。（法新社）

