    國際

    習近平或施壓台灣問題 專家：防川普對台事務製造意外

    2025/10/28 21:36 編譯林家宇／綜合報導
    美總統川普與中國領導人習近平將在會晤中談論台灣議題。（路透）

    美國總統川普與中國國家主席習近平將於南韓慶州「亞太經濟合作會議」（APEC）峰會期間會晤。「紐約時報」分析，除了美中爭執已久的貿易問題外，台灣將是兩人的重點談話項目之一。專家指出，習近平需要的是釐清川普對台立場，確保不會在台灣議題上製造「意外」。

    紐時引述紐約智庫「美國外交關係協會」（CFR）亞洲事務研究員薩克斯（David Sacks）說法，北京希望在貿易戰上達成某種形式的停戰，使局勢開始降溫，接著便能談論更加重大的地緣戰略事務，預料台灣會是這類議題的中心。

    報導指出，川普第二任期上任後對台灣的言論和決策，使得北京認為華府對台政策將趨向有利中國的方向。包括質疑台灣軍事開支和半導體產業主導地位，以及傳出拒絕總統賴清德過境紐約等。上週被問及是否會武力協防台灣時，川普強調「中國明白美國的軍事力量是全球最強大」，認為習近平不會與美國徹底決裂。

    美智庫「亞洲社會研究院」（ASPI）執行主任但若雲（Rorry Daniels）表示，對習近平來說，最重要的是至少讓川普表達「理解中國對台立場」，「他（習近平）需要得知川普不會在台灣事務上有出人意料之舉」。

