控哈瑪斯違反人質交換協議 納坦雅胡揚言祭出回應

以色列總理納坦雅胡指控哈瑪斯違反人質交換協議，揚言做出回應。（美聯社）

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今（28）日指責哈瑪斯違反人質交換協議，他聲稱哈瑪斯昨（27）日歸還的遺骸並不屬於失蹤的以色列人質，對此以色列將做出回應。

《路透》報導，納坦雅胡稱，哈瑪斯週一歸還的一具遺骸屬於薩法替（Ofir Tzarfati），並非以色列要求的13名失蹤人質之一。薩法替死於2023年10月7日哈瑪斯對以色列發動的奇襲，不過他的屍身在以哈戰爭初期就已被以軍尋回。

請繼續往下閱讀...

納坦雅胡說，他今日晚些時候會與國防部長開會，商討「以色列的下一步」如何做出回應。

哈瑪斯發言人卡賽姆（Hazem Qassem）回應稱，由於加薩地區遭受大規模破壞，要找回所有人質遺體並不容易，「哈瑪斯會繼續盡可能移交殘存的的屍體，直到這個問題盡快完結。」

以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）與國安部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）都呼籲納坦雅胡對哈瑪斯採取強硬舉措，不過一名高階以色列官員透露，以色列若想做出任何回應，必須先徵得華府同意。

美國總統川普（Donald Trump）上週六表示，他會在接下來的48小時「非常密切」的注意哈瑪斯如何向以色列歸還已故人質遺體。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法