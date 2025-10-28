為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    英國東方航空「破產倒數」 宣告停飛、航線全喊卡

    2025/10/28 21:52 即時新聞／綜合報導
    英國東方航空。（擷取自JetPhotos網站）

    歐洲又有航空公司進入破產管理程序，在英格蘭（England）和蘇格蘭（Scotland）地區擁有多條航線的英國東方航空（Eastern Airways），已向法院提交意向通知，準備任命破產管理人。

    英媒《太陽報》今（28日）報導，這意味著英國東方航空有10天的時間，來解決此問題，否則公司將正式破產。目前，英國東方航空的所有航線都已暫停，所有航班也都被取消，間接影響了數10萬名乘客。

    英國東方航空成立於1997年，每年運送約130萬名的乘客，該航空公司在英國境內，扮演著重要的運輸角色，航點包含英格蘭的紐基（Newquay）、亨伯賽德（Humberside）與蘇格蘭的亞伯丁（Aberdeen）等城市。

    不過，英國東方航空的破產也有跡可循，該公司飛往直布羅陀（Gibraltar）的航線於2021年開航，但僅1年後就被取消；去（2024）年3月，也取消了從卡地夫（Cardiff）飛往法國巴黎奧利機場（Paris Orly Airport）的航線；今（2025）年才宣布從紐奎飛往倫敦紹森機場（London Southend Airport）的航班，目前已無法在官網上看到。

