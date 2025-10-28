為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    遇到熊如何自保？ 日83歲婦人只受輕傷分享經驗談

    2025/10/28 19:36 即時新聞／綜合報導
    日本婦人分享遇到熊攻擊時的自保之道。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    日本婦人分享遇到熊攻擊時的自保之道。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    日本熊襲擊人類的事件頻傳，且已經入侵到了市區，甚至是車站周圍，如果不慎遭遇熊攻擊怎麼辦？83歲的伊藤喜美子建議，往前蹲下並將雙手環抱頸後，讓身體捲起來，這樣保護臉及動脈，她在本月13日碰到熊這樣做，因此只有受到輕傷。

    產經新聞》報導，13日凌晨5點30分左右，伊藤在自家牛舍裡準備飼料，準備撒在地板上，突然1隻身高大概1公尺的熊出現在她家左側，她當下想到「要保護頭部」，於是蹲下來，用手摀住脖子。

    伊藤描述，當時熊跳到她身上，用熊爪去戳了戳她的背，之後迅速放開，當她轉頭去看熊時，熊停下來，並且逃跑消失在山林間。伊藤只有背部和右臂受傷，以及蹲下時左臀撞到地板而骨折。

    伊藤提到，她曾和鄰居討論過「如果被熊攻擊，該怎麼保護脖子」，事後也反思，她當下反應可以這麼快，是因為剛好蹲著，且牧場裡的牛飼料都被熊吃光，熊已經吃飽了，加上天氣寒冷，她穿很厚，種種因素下導致她僅受輕傷。

    伊藤說，由於居住在山腳下，她經常看到熊，卻從未想過被熊攻擊，在這次驚心動魄的經驗後，她想以她的年齡和傷勢，恐怕無法繼續從事畜牧業，於是把飼養的牛送給熟人退休。

