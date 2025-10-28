為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    空服員誤觸「1裝置」 讓達美航空損失上百萬

    2025/10/28 20:55 即時新聞／綜合報導
    達美航空一名空服員誤觸緊急逃生滑梯裝置，導致滑梯展開，航班因此延誤4小時，示意圖。（路透）

    達美航空一架從匹茲堡飛往鹽湖城的班機起飛前，空服員誤觸緊急逃生滑梯裝置，導致滑梯展開，乘客受困機艙，航班也因此延誤4小時。航空公司表示，將對涉事空服員進行再培訓，並檢討作業流程，以防類似意外重演。

    紐約郵報》報導，一名擁有26年資歷的達美航空空服員，於10月25日操作艙門時，不慎觸發輔助動力系統，導致逃生滑梯自動展開。滑梯卡在機艙門與登機橋之間，乘客一度無法下機，工程師花約一小時手動拆除滑梯後，才恢復登機橋連接並允許乘客下機。事故造成航班延誤4小時，部分乘客錯過轉機，不得不在機場過夜。

    重新收納逃生滑梯的費用高達5萬至10萬美元（約新台幣153萬元至306萬元），加上航班延誤賠償、維修檢查及乘客與機組調度費用，整體損失可能接近六位數美元。達美航空表示，受影響乘客已重新安排航班，有些延至隔日出發，並提供住宿；涉事空服員將接受重新培訓，航空公司內部也展開調查，以防類似事件再度發生。

    航空安全專家指出，逃生滑梯高靈敏度的設計屬於安全功能，目的是確保緊急狀況下能迅速撤離乘客。專家解釋，從內部在門已上鎖的狀態下開門時，滑梯會自動展開；而從外部開門則會自動解除鎖定。雖然這種設計可能引發意外，但能大幅提升緊急逃生效率。

