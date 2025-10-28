無人機驅趕、獵殺烏克蘭平民 聯合國控俄軍構成危害人類罪

烏克蘭哈爾科夫一處幼兒園22日遭俄軍無人機攻擊。（美聯社檔案照）

俄羅斯在烏俄戰爭中愈加頻繁使用無人機攻擊，聯合國調查烏俄戰爭侵犯人權罪行的委員會，提出報告指出，俄軍在烏國戰場前線以無人機追逐、攻擊平民，迫使其逃離烏國控制區，已構成危害人類罪。

《法新社》、《路透》27日報導，聯合國「烏克蘭問題國際調查委員會」（Independent International Commission of Inquiry on Ukraine）27日提交給聯合國大會的這份17頁報告，是訪問226名受害者、目擊者、救難人員和地方官員的陳述，以及數百段經過查證的影片所做成，當中描述烏國平民被搭載攝影機的無人機長距離追逐，有時伴隨以燃燒彈或爆裂物攻擊，報告說，「這些攻擊是一套經過協調的政策一環，要把平民趕出那些領土，已構成危害人類罪的強迫轉移人口」。

報告舉出一年多內在烏國南部鄰近前線處三個地區發生的這類攻擊。去年8月赫爾松一名婦女被一架無人機追逐後攻擊受傷，之後同日她的住處又另外遭到兩次無人機攻擊，她被迫放棄該住處。

委員會主席摩斯（Erik Mose）說，「毫無疑問，無人機操作員是有意為之，他們真的是在追逐人，無論是在院子、家中或在街上」。他指出，有些接受聯合國訪談的倖存者說，他們感到被「獵殺」，網路上貼出的無人機影片也可見，操作無人機人員也使用這個說法。

報告說，就連消防隊、醫護人員與其他第一線救難人員，也曾遭到這類攻擊，進一步削弱當地緊急狀態因應能力；這些無人機攻擊已導致一些區域的人口大幅減少，有些地方僅年長和身障者還留下。

該委員會曾在5月指出，俄國在赫爾松第聶伯河右岸100公里長的區域，以無人機追逐平民攻擊，已經構成危害人類罪中的謀殺罪行。根據最新提出這份報告，這類攻擊發生區域擴大到橫跨赫爾松、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）3州、長達300公里的烏方控制區。

