川習會貿易談判之外 紐時：習近平更試圖讓川普軟化對台的支持

在川習會的貿易談判背後，紐約時報報導指出，北京的真正目標始終是台灣。圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平2019年在日本大阪G20峰會會晤。（美聯社檔案照）

《紐約時報》28日報導指出，當中國國家主席習近平與美國總統川普30日坐上談判桌討論貿易緊張關係時，習近平還有一個更長期目標：試圖讓川普軟化美國對台灣的支持。

報導引述分析人士指出，中國官員可能會利用這次與後續會晤，試探川普對台灣議題的立場，並促使他明確表態。

專家指出，習近平可能希望川普在會中重申「美國不支持台灣獨立」的表述。今年稍早，美國國務院曾修改其官網，移除相關字句，引發北京強烈抗議。

北京設語言陷阱 欲鎖定「反台獨」新基線

《紐時》分析指出，任何被視為淡化美國支持的總統級表述，可能被北京作為未來談判的基礎。美國智庫外交關係委員會（CFR）研究員薩克斯（David Sacks）警告，若川普用詞從「不支持」台獨，更進一步變成「反對」台獨，將是北京的更大勝利。一旦有任何有助於中國立場的言論出現，他們就會將其視為新的基線。」

報導提到，自川普上任以來，美方已調整部分與台灣的往來方式。華府曾拒絕讓台灣總統賴清德在訪問行程中過境紐約；據《金融時報》報導，台美之間的國防官員會談也被降級，地點從華盛頓移至阿拉斯加。全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）分析，北京看見「美國對台承諾，可能因實力平衡的轉變而隨時間弱化」。

台灣外交部長林佳龍上週向立委表示，台美溝通密切，「他們（美國）與中國的互動不會損害台灣」。美國國務卿魯比歐上週六表示，沒有人在考慮以貿易利益為代價在台灣問題上讓步。報導並指出，川普過去對台灣的言論與行動，顯示美國對台政策可能在未來談判中面臨更多不確定性。

