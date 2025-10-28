高市早苗推薦川普角逐和平獎 日本學者：打奉承牌爭取支持

日本首相高市早苗（右）28日在東京與美國總統川普（左）會談。（法新社）

日本首相高市早苗28日與美國總統川普在東京會談，表示兩國將共創日美同盟「黃金年代」後，白宮表示，高市向川普表示，將推薦川普角逐諾貝爾和平獎。

《路透》28日報導，白宮發言人李威特（Caroline Leavitt）28日向隨行記者透露此事。根據李威特說法，高市告訴川普，她會推薦川普角逐諾貝爾和平獎。《南華早報》報導，日本政府指出，提名理由是川普「對區域和平和化解衝突有重大貢獻」。

請繼續往下閱讀...

高市早苗和川普當天上午會，討論了經濟和安全議題，高市透過口譯向記者表示，「世界在這麼短的時間內，就開始享有更多的和平」，「我自己也深受總統先生啟發，留下深刻印象」。

高市此舉時值川普26日才在吉隆坡舉行的東協（ASEAN）會議上，見證泰國和柬埔寨簽署停火協議。高市上週六與川普通話後，也曾向媒體表示，她讚賞川普為中東和平所展現的領導力。

然而，高市的一些忠實支持者，對高市政府這項決定並不以為然。在自民黨總裁選舉中支持高市的自民黨成員加藤健（Ken Kato，譯音）表示，「這純粹是外交」，「大家都知道川普想要一座諾貝爾和平獎，提名他意在爭取他的支持」。

加藤直言，由於加薩戰火還在持續，泰、柬只是小規模衝突，而非戰爭，「川普尚未達成任何實質或者歷史性的協議」，「我不認為川普值得一座諾貝爾獎」，不過如果川普能夠說服北韓領導人金正恩放棄核武，並且讓被綁架的日本人返鄉，就會是達成對和平真正有意義的貢獻，那麼他就會支持川普獲得和平獎。

早稻田大學政治學家教授重村智計（Toshimitsu Shigemura）指出，高市是「在奉承川普」，「大家都知道川普不喜歡任何的批評，喜歡受到誇讚，所以，這是高市爭取他支持她所需的方式」，日本民眾了解提名諾貝爾獎是「一個姿態」。

高市這項作法顯然立即獲得回報，川普在28日的會談中告訴高市，「任何我能幫上日本的，我們都會幫忙」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法