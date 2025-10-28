為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    英王查爾斯為LGBTQ+官兵紀念碑揭幕 彌補數十年「國家級失敗」

    2025/10/28 17:42 編譯陳成良／綜合報導
    英國國王查爾斯三世（圖中）27日於英格蘭中部的國家紀念植物園，為英國首座紀念LGBTQ+官兵的國家級紀念碑揭幕。（美聯社）

    英國國王查爾斯三世（圖中）27日於英格蘭中部的國家紀念植物園，為英國首座紀念LGBTQ+官兵的國家級紀念碑揭幕。（美聯社）

    英國國王查爾斯三世27日為英國首座紀念女同性戀、男同性戀、雙性戀與跨性別者（LGBTQ+）官兵的國家級紀念碑揭幕，此時正值英國解除軍中同性戀禁令屆滿25週年。這座紀念碑被視為對過去數十年來，國家對性少數群體軍人所造成傷害的正式平反。

    美聯社報導，身為英國三軍名義上統帥的查爾斯，在英格蘭中部的國家紀念植物園，向紀念碑獻上花圈。這座雕塑的外觀是一封被揉皺的青銅信件，上面刻著曾因禁令而受害的官兵們的話語。

    在1967年至2000年間，英國軍方將任何被發現或被懷疑是同性戀或跨性別者的官兵，標籤為「不適任」，並將其開除或強迫退役。部分官兵的勳章被剝奪，退休金權利也遭取消，許多人在往後數十年間，都活在這種污名之下。

    直到歐洲人權法院在1999年做出裁決後，英國政府才解除了這項禁令。2023年，時任首相蘇納克為此正式道歉，稱其為「英國一項駭人聽聞的國家級失敗」。政府隨後啟動了一項賠償計畫，因性向或性別認同而被解職的退伍軍人，每人最高可獲得7萬英鎊（約282萬台幣）的賠償。

    典禮插曲 王室醜聞再引關注

    在揭幕儀式前，查爾斯國王出席另一場活動時，遭到一名民眾就其弟弟安德魯王子與已故美國富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞高聲質問。該民眾大喊，質疑國王對此事知情多久，以及是否曾要求警方為其弟弟掩蓋。國王並未回應，該名男子隨後被在場群眾的「天佑國王」呼聲淹沒並被帶離。

