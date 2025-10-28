豬腎移植存活271天創紀錄 美67歲男改寫醫學史

創下豬腎移植存活最長紀錄的美國男子提姆．安德魯斯（Tim Andrews），今年2月1日手術成功後，笑著離開波士頓麻州總醫院。（美聯社）

美國新罕布夏州67歲男子提姆．安德魯斯（Tim Andrews）在接受基因編輯豬腎移植後成功存活271天，創下全球最長紀錄。醫師們週一表示，因器官功能下降，已於10月23日將豬腎移除，安德魯斯現已恢復洗腎生活。

根據美聯社報導，執行此次移植手術的麻州總醫院（Mass General Brigham）發表聲明，稱安德魯斯是一位「無私的醫學先驅與鼓舞人心的榜樣」。目前在美國，有超過10萬人名列器官移植等候名單，其中絕大多數需要腎臟，每年都有數千人在等待中離世。

安德魯斯深知自己的血型特別難以配對，因此主動尋求替代方案，並努力鍛鍊身體，以符合麻州總醫院異種移植初步研究的資格。醫師表示，他仍在移植等候名單上。

安德魯斯的經驗，為所謂的「異種移植」（xenotransplantation）研究提供了寶貴的教訓。先前使用經過基因編輯以更像人類的豬器官進行的首次嘗試，包括兩顆心臟與兩顆腎臟，存活時間都相當短暫。

之後，研究人員開始考慮讓健康狀況不像先前接受者那麼差的病患參與實驗。去年春天，阿拉巴馬州一名婦女體內的豬腎持續運作了130天後才被移除，該紀錄如今已被安德魯斯大幅超越，顯示了醫學的顯著進步。

全球競相投入 盼解器官荒

麻州總醫院的這項初步研究仍在繼續，今年6月，該團隊為另一名新罕布夏州男子移植了豬腎，他目前狀況持續良好。該研究預計將在今年底進行第三次豬腎移植後結束。

目前，包括eGenesis與聯合治療（United Therapeutics）在內的兩家公司，正準備展開更嚴謹的豬腎移植臨床試驗。中國外科團隊亦投入相關研究，據報導，他們在去年春天進行了一次豬腎移植，並另外移植了一顆豬肝，該豬肝在38天後被移除。

