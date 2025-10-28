為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    APEC花絮》釜山機場韓服迎賓 南韓藉峰會力推K-POP、觀光軟實力

    2025/10/28 17:10 特派記者黃靖媗／慶州報導
    一踏進釜山金海機場，就能看到手持燈籠、身穿傳統韓服的迎賓人員。（記者黃靖媗攝）

    一踏進釜山金海機場，就能看到手持燈籠、身穿傳統韓服的迎賓人員。（記者黃靖媗攝）

    2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會本週在南韓慶州登場。南韓政府藉由峰會推廣南韓產業、文化做足準備，一踏進釜山金海機場，就能看到手持燈籠、身穿傳統韓服的迎賓人員，服務台也擺滿慶州旅遊地圖、慶州美食飯店介紹等資料。

    南韓不僅任命知名韓星G-Dragon（權志龍）為今年APEC峰會宣傳大使，意圖藉峰會宣揚K-POP軟實力，在提供媒體的小物中也可以看到目前正當紅的「獵魔女團」周邊商品。

    在APEC峰會期間走進釜山金海國際機場，不僅可以看到各種結合慶州景點宣傳的APEC 2025 KOREA海報，入境後還能看到身著傳統韓服、手提紅藍燈籠的迎賓人員。

    為了推銷慶州觀光，南韓政府特別做出一本詳細記載慶州交通、住宿、美食的介紹書，與慶州旅遊地圖一同陳列，供前來參與APEC的人員拿取。

    此外，南韓美妝、保養品同樣聞名國際，南韓政府特別在釜山金海機場擺設攤位，邀請遊客只要留下基本資料，就能免費領取面膜、保養套組等。

    釜山金海機場貼滿各種結合慶州景點宣傳的APEC 2025 KOREA海報。（記者黃靖媗攝）

    釜山金海機場貼滿各種結合慶州景點宣傳的APEC 2025 KOREA海報。（記者黃靖媗攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播