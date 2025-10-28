APEC花絮》釜山機場韓服迎賓 南韓藉峰會力推K-POP、觀光軟實力

一踏進釜山金海機場，就能看到手持燈籠、身穿傳統韓服的迎賓人員。（記者黃靖媗攝）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會本週在南韓慶州登場。南韓政府藉由峰會推廣南韓產業、文化做足準備，一踏進釜山金海機場，就能看到手持燈籠、身穿傳統韓服的迎賓人員，服務台也擺滿慶州旅遊地圖、慶州美食飯店介紹等資料。

南韓不僅任命知名韓星G-Dragon（權志龍）為今年APEC峰會宣傳大使，意圖藉峰會宣揚K-POP軟實力，在提供媒體的小物中也可以看到目前正當紅的「獵魔女團」周邊商品。

在APEC峰會期間走進釜山金海國際機場，不僅可以看到各種結合慶州景點宣傳的APEC 2025 KOREA海報，入境後還能看到身著傳統韓服、手提紅藍燈籠的迎賓人員。

為了推銷慶州觀光，南韓政府特別做出一本詳細記載慶州交通、住宿、美食的介紹書，與慶州旅遊地圖一同陳列，供前來參與APEC的人員拿取。

此外，南韓美妝、保養品同樣聞名國際，南韓政府特別在釜山金海機場擺設攤位，邀請遊客只要留下基本資料，就能免費領取面膜、保養套組等。

