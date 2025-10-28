澤倫斯基尋求戰斧飛彈同等武器 敦促美國持續施壓普廷

烏克蘭總統澤倫斯基敦促美國持續對俄國施壓，迫使莫斯科談判。（彭博）

烏克蘭總統澤倫斯基26日接受美國網路媒體「Axios」電話訪問時透露，將與盟友在未來10天著手制訂停火計畫，以及尋求美國總統川普在對俄實施制裁後，提供烏國與戰斧飛彈相同水準武器，進一步施壓俄羅斯總統普廷上談判桌。

澤倫斯基表示，華府制裁固然會對局勢產生不同影響，但除非川普施加更多壓力，否則普廷仍不會改變心意，「川普總統擔憂的是情勢升高。但我認為若沒有協商，情勢無論如何都會升高」、「我想，只要普廷不停下腳步，我們便需要某些東西讓促使他停戰。制裁是一種武器，但我們也需要長程飛彈。」

對於17日在白宮與川普的會談內容，澤倫斯基認為談話具建設性，但也坦言過程並不容易，「我認為他想要對俄施壓，但不願使情勢升高或關上外交途徑窗口。」

澤倫斯基提到，他在會談中向川普主張，只要普廷認知到拒絕談判會對俄羅斯的能源設施帶來風險，烏克蘭甚至不需馬上動用飛彈，便能讓普廷上談判桌，「我們不僅僅是談論戰斧飛彈。美國具有許多類似且不需要大量訓練時間的資產，我認為與普廷打交道的唯一方式只有透過施壓。」

