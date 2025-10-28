首爾咖啡廳「不接中國客」小粉紅超氣！老闆：不是仇中或歧視

首爾聖水洞一間咖啡廳宣布不接待中國籍客人，引發韓中網友熱議。（擷取自@permanent.habitat/IG）

美中領導人會晤前夕，南韓國內反中情緒升溫。首爾市城東區聖水洞一家深受外國遊客歡迎的咖啡廳，近日因公告「不接中國客」引爆輿論。城東區廳長鄭願伍回應，強調「將盡最大努力勸導業者」，避免爭議擴大。

根據《朝鮮日報》報導 ，該家位於聖水洞首爾林附近的「P Café」，近日在官方Instagram帳號個人檔案上公告：「很抱歉，我們不接待中國客人。」事件在網路上迅速發，不少網友痛批帶頭製造歧視，但目前該公告仍未修改或撤除。

事件最初由旅韓中國網紅「Henry」揭露，他於22日發文批評該咖啡廳「是我在韓國見過最種族歧視的店」，指自己到場卻被拒於門外，只因為是中國人，「我不明白為什麼人們這麼恨中國」並質問店家：「誰教你們這樣做生意？」他還警告「看看你們的銷售額會掉多少」。

一名網友27日在X上向城東區廳長鄭願伍提問：「區內竟有種族歧視店家，難道不能制裁嗎？」鄭願伍隨後回應，理解民眾憂慮，並表示聖水洞正成為代表性的國際觀光地，「將竭盡全力說服業者，避免破壞地區形象。」

面對外界批評，店家老闆受訪時回應，聲稱並非出於仇中或歧視，而是「考量整體營運氛圍」。他表示，近來南韓社會反中情緒強烈，「若中國客人來店，韓國顧客的反應會明顯不同」，因此做出「暫不接待中國人」的決定。

此舉仍引發南韓社會兩極反應。有人認為「就像無孩童區，店家有權自行決定顧客對象」，也有人批評「禁止特定國籍進入，明顯構成種族歧視」，更反問：「如果國外禁止韓國人入內，南韓民眾能接受嗎？」

