為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    首爾咖啡廳「不接中國客」小粉紅超氣！老闆：不是仇中或歧視

    2025/10/28 17:12 即時新聞／綜合報導
    首爾聖水洞一間咖啡廳宣布不接待中國籍客人，引發韓中網友熱議。（擷取自@permanent.habitat/IG）

    首爾聖水洞一間咖啡廳宣布不接待中國籍客人，引發韓中網友熱議。（擷取自@permanent.habitat/IG）

    美中領導人會晤前夕，南韓國內反中情緒升溫。首爾市城東區聖水洞一家深受外國遊客歡迎的咖啡廳，近日因公告「不接中國客」引爆輿論。城東區廳長鄭願伍回應，強調「將盡最大努力勸導業者」，避免爭議擴大。

    根據《朝鮮日報》報導 ，該家位於聖水洞首爾林附近的「P Café」，近日在官方Instagram帳號個人檔案上公告：「很抱歉，我們不接待中國客人。」事件在網路上迅速發，不少網友痛批帶頭製造歧視，但目前該公告仍未修改或撤除。

    事件最初由旅韓中國網紅「Henry」揭露，他於22日發文批評該咖啡廳「是我在韓國見過最種族歧視的店」，指自己到場卻被拒於門外，只因為是中國人，「我不明白為什麼人們這麼恨中國」並質問店家：「誰教你們這樣做生意？」他還警告「看看你們的銷售額會掉多少」。

    一名網友27日在X上向城東區廳長鄭願伍提問：「區內竟有種族歧視店家，難道不能制裁嗎？」鄭願伍隨後回應，理解民眾憂慮，並表示聖水洞正成為代表性的國際觀光地，「將竭盡全力說服業者，避免破壞地區形象。」

    面對外界批評，店家老闆受訪時回應，聲稱並非出於仇中或歧視，而是「考量整體營運氛圍」。他表示，近來南韓社會反中情緒強烈，「若中國客人來店，韓國顧客的反應會明顯不同」，因此做出「暫不接待中國人」的決定。

    此舉仍引發南韓社會兩極反應。有人認為「就像無孩童區，店家有權自行決定顧客對象」，也有人批評「禁止特定國籍進入，明顯構成種族歧視」，更反問：「如果國外禁止韓國人入內，南韓民眾能接受嗎？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播