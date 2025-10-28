普廷為終身掌權佈局？ 堂姪女安娜入核心圈鞏固權力

安娜．季維列娃（Anna Tsivilyova）目前主掌一個支援俄軍的國家基金會，並曾是俄國最大煤炭公司之一的董事會主席。（法新社檔案照）

面對年齡增長與內外壓力，73歲的俄羅斯總統普廷正提拔年輕親信與家族成員以鞏固權力。英國《每日電訊報》形容，統治逾20年的普廷正「耗盡他能打的牌」，前美國駐烏克蘭大使赫布斯特（John Herbst）更向福斯新聞（Fox News）直言：「克里姆林宮正陷入偏執。」

喬治華盛頓大學教授海爾（Henry Hale）分析，普廷周圍的精英都已開始思考「沒有普廷的世界」，為防止權力分裂，普廷正謹慎地將家族成員引入權力核心。其中最受矚目的，便是他的52歲堂姪女安娜．季維列娃（Anna Tsivilyova），她目前主掌一個支援俄軍的國家基金會，並曾是俄國最大煤炭公司之一的董事會主席。

請繼續往下閱讀...

瓦格納兵變後遺症 憂心精英內鬥

海爾指出，2023年華格納集團的短暫兵變，是對克宮精英圈的嚴厲警告，此後普廷的焦點便轉向壓制任何潛在反對聲音，「普廷和他的人馬正小心翼翼地互相監視著。」在此背景下，提拔可被信任的年輕一代與家族成員，便成為確保權力無縫接軌的關鍵策略。

海爾說：「年輕一代正被老一代人提拔上來，無縫地融入權力金字塔」，藉此為政權注入活力的同時，也稀釋了潛在的接班壓力。

除了權力鬥爭的隱憂，西方制裁、石油收入減少與戰爭成本也重創俄羅斯經濟，可能迫使政府增稅或擴大借貸。然而，海爾總結，儘管戰爭帶來巨大的不確定性，「普廷的政權目前相當穩定」。他分析，普廷已經安然度過了全面入侵烏克蘭初期，未能速戰速決所帶來的最大危機。

普廷提拔堂姪女安娜．季維列娃（Anna Tsivilyova）進入核心圈。（圖：俄羅斯聯邦總統府）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法