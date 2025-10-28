轟爆擊沉敵人! 登上華盛頓號航艦 川普誓言開戰必勝

川普登上「華盛頓號」航艦，受到艦上官兵熱烈歡迎，眾人紛紛高舉手機搶拍。（美聯社）（記者陳成良攝）

美國總統川普28日登上停靠日本橫須賀海軍基地的美國海軍航艦「華盛頓號」（USS George Washington），對數千名官兵發表談話，他直言宣示：「從今以後，如果我們開戰，我們就一定會打贏戰爭。」

根據英國廣播公司（BBC）報導，川普頭戴「USA」字樣的帽子，在兩架海軍戰機與「以實力求和平」的巨幅標語前，向全場官兵表示：「不像過去的政府，在捍衛美國這件事上，我們不會政治正確。」他的談話獲得了熱烈的歡呼。

請繼續往下閱讀...

轟爆擊沉送入地獄 不甩諾貝爾獎

川普盛讚美軍的武器裝備無人能及，並對潛在敵人發出嚴厲警告。「如果有誰膽敢挑釁，美國水兵已準備好將他們粉碎、擊沉、摧毀，並將他們轟入地獄，對吧？」此話一出，立刻引爆全場如雷的歡呼。

川普隨後開玩笑說：「每個人都說我應該立刻獲得諾貝爾和平獎，但剛才那番話，恐怕讓我直接出局了。」他強調：「沒有任何軍隊能像我們的軍隊一樣，連邊都沾不上。」

首批美製飛彈提前抵日 鞏固同盟

川普也邀請他口中的「摯友」、日本首相高市早苗上台。高市早苗表示，美日正共同面臨「前所未有且嚴峻的安全環境」，她強調「和平不能僅靠言詞維護」，日本「致力於從根本上強化防衛能力」。川普形容高市早苗「很難對付」，但也讚賞她的發言「很美」。

川普接著宣布，他已批准首批交付給日本自衛隊的飛彈，並表示這批飛彈將於本週運抵，「比原定時程更早」。據報導，此舉被視為鞏固美日同盟的具體行動，以應對區域挑戰。

川普邀請日本首相高市早苗（左）登上「華盛頓號」航艦，向美軍官兵發表演說。（法新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法