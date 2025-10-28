為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    轟爆擊沉敵人! 登上華盛頓號航艦 川普誓言開戰必勝

    2025/10/28 16:10 編譯陳成良／綜合報導
    川普登上「華盛頓號」航艦，受到艦上官兵熱烈歡迎，眾人紛紛高舉手機搶拍。（美聯社）（記者陳成良攝）

    川普登上「華盛頓號」航艦，受到艦上官兵熱烈歡迎，眾人紛紛高舉手機搶拍。（美聯社）（記者陳成良攝）

    美國總統川普28日登上停靠日本橫須賀海軍基地的美國海軍航艦「華盛頓號」（USS George Washington），對數千名官兵發表談話，他直言宣示：「從今以後，如果我們開戰，我們就一定會打贏戰爭。」

    根據英國廣播公司（BBC）報導，川普頭戴「USA」字樣的帽子，在兩架海軍戰機與「以實力求和平」的巨幅標語前，向全場官兵表示：「不像過去的政府，在捍衛美國這件事上，我們不會政治正確。」他的談話獲得了熱烈的歡呼。

    轟爆擊沉送入地獄 不甩諾貝爾獎

    川普盛讚美軍的武器裝備無人能及，並對潛在敵人發出嚴厲警告。「如果有誰膽敢挑釁，美國水兵已準備好將他們粉碎、擊沉、摧毀，並將他們轟入地獄，對吧？」此話一出，立刻引爆全場如雷的歡呼。

    川普隨後開玩笑說：「每個人都說我應該立刻獲得諾貝爾和平獎，但剛才那番話，恐怕讓我直接出局了。」他強調：「沒有任何軍隊能像我們的軍隊一樣，連邊都沾不上。」

    首批美製飛彈提前抵日 鞏固同盟

    川普也邀請他口中的「摯友」、日本首相高市早苗上台。高市早苗表示，美日正共同面臨「前所未有且嚴峻的安全環境」，她強調「和平不能僅靠言詞維護」，日本「致力於從根本上強化防衛能力」。川普形容高市早苗「很難對付」，但也讚賞她的發言「很美」。

    川普接著宣布，他已批准首批交付給日本自衛隊的飛彈，並表示這批飛彈將於本週運抵，「比原定時程更早」。據報導，此舉被視為鞏固美日同盟的具體行動，以應對區域挑戰。

    川普邀請日本首相高市早苗（左）登上「華盛頓號」航艦，向美軍官兵發表演說。（法新社）

    川普邀請日本首相高市早苗（左）登上「華盛頓號」航艦，向美軍官兵發表演說。（法新社）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播