川普狂讚習近平「聰明完美」 川習會前夕美對台政策現變數？

美國總統川普預計30日在南韓與中國國家主席習近平會面，這是兩人自2019年後首次會晤。圖為川普（右）2017年訪北京。（路透）

多年來，將中國視為頭號對手是美國兩黨共識，但總統川普正挑戰此一假設。他預計30日在南韓與中國國家主席習近平會面，這是兩人自2019年後首次會晤。川普以交易技巧自豪，偏好強人領袖，對習近平的讚美與他對俄羅斯總統普廷的語氣如出一轍。

法新社報導，川普在競選期間受訪時曾稱習近平是「才華橫溢的人」（brilliant guy），並說：「他以鐵腕統治14億人——聰明、完美，好萊塢找不到像他這樣的人」。他上週再提兩人關係，並懷疑中國會入侵台灣。

請繼續往下閱讀...

貿易是川普的首要議程。他希望在世界兩大經濟體間達成協議，並多次升高或降低關稅威脅。雙方於吉隆坡會談後釋出訊號，顯示協議正逐步接近。

前總統歐巴馬的中國顧問海斯（Ryan Hass）指出，川普追求協議的態度與美國官僚體系的對中強硬路線存在落差。他懷疑北京是否真想開啟經濟合作「黃金時代」，並認為中方目標在於「讓美國邊緣化，而非與美國共享中心」。他說，中國或許希望以臨時協議爭取時間，但不會藉此推動長期合作。

北京視川普為可合作的交易對象

華府智庫「史汀生中心」（Stimson Center）研究員孫韻（Yun Sun）表示，北京不見得想與川普建立熱絡關係，但雙方皆以交易為導向。她指出：「中國人雖不喜歡他的風格，卻視他為可合作的對象」。她補充，北京認為川普在拜登政府不願讓步的議題上更為友善。例如據報導，川普政府曾拒絕讓台灣總統賴清德在訪問拉丁美洲期間過境紐約，過去此舉屬例行安排，即使會惹怒北京。

台灣議題浮現空前不確定性

美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員萊文（Henrietta Levin）指出，過去美中會談中的台灣議題皆依慣例進行，如今卻充滿不確定性。她說：「習近平勢必提出台灣要求，但川普會如何回應沒人能預測」。萊文認為，川普傾向將戰略問題與經濟合作綁在一起，這是歷任美國總統少見的作法。

中國長期反對美國對台軍售，並希望華府明確表態反對台獨，超越現行「不支持」立場。對此，國務卿盧比歐（Marco Rubio）25日強調，美國不會為與中國的貿易協議而「拋棄台灣」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法