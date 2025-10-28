澳洲2醫院天然氣供應遭破壞 1女子涉危害患者被捕

澳洲新南威爾斯州衛生部長帕克指出，雪梨2家醫院的天然氣供應遭到破壞。（擷自X@PharmGuildNSW）

澳洲新南威爾斯州首府雪梨2家醫院的天然氣供應今（28）日遭到破壞，1名女子因涉嫌實施可能使患者陷入「災難性」境地的舉動而被捕。

根據衛報（The Guardian）報導，新南威爾斯州警方表示，1名42歲的女子於28日凌晨12時20分切斷卡琳娜（Kareena）私立醫院的非醫療用天然氣和供水管道。該名女子隨後又於凌晨1時30分破壞薩瑟蘭（Sutherland）醫院的天然氣總管。

新南威爾斯州衛生部長帕克（Ryan Park）指出，薩瑟蘭醫院因天然氣中斷被迫緊急改用便攜式氧氣和空氣。帕克稱，天然氣中斷是人為蓄意破壞造成的結果。

帕克聲稱，2家受害醫院在大約2小時內恢復天然氣供應，該行動由雪梨東南部地方衛生區和薩瑟蘭醫院的團隊合作完成。他強調，醫院重症患者護理最終沒有受到影響。

帕克說，涉嫌實施破壞的女子目前已被警方拘留。他補充，女子的舉止會將重症患者的生命置於危險之中，性質非常嚴重。

帕克表示，目前尚不清楚該女子與醫院的關係，警方將對此進行調查。

帕克指出，將仔細審查此次事件，看看之後可以採取哪些改進措施。

