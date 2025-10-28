安倍槍擊案首次公審 兇嫌山上徹也當庭認罪

山上徹也在法庭上就起訴內容表示「一切屬實。確實是我做的。至於法律上將如何處理，我交由辯護律師決定。」 （法新社）

日本奈良地方法院今天開庭對前首相安倍晉三槍擊事件中，被控殺人與違反槍械法等罪的山上徹也，進行首次公審。日本產經新聞報導，山上在法庭上就起訴內容表示「一切屬實。確實是我做的。至於法律上將如何處理，我交由辯護律師決定。」

日本前首相安倍晉三在2022年7月8日，於奈良市發表街頭演講時遭到槍殺，兇嫌山上被當場逮捕，事發至今已經過3年3個月，奈良地方法院今天進行首次的陪審員審判，會場僅有32個旁聽席，但一早就有超過700位民眾排隊抽籤。尤其今天正好是安倍好友、美國總統川普與日本新首相高市早苗，進行上任後首次面對面會談，時間的巧合令人不勝唏噓。

請繼續往下閱讀...

報導指出，辯方承認殺人罪，但對於與手製槍支相關的「槍砲刀劍類管制法」中「發射罪」的成立與否，表示將提出爭論。

山上在偵查階段時供述，其母親因向前「統一教會」捐獻大量金錢，導致家庭破碎。安倍晉三過去曾以影片致詞的方式向該教團的友好團體表達支持，因此他對教團懷恨在心，所以選擇與教團有關聯的安倍作為目標。

報導中還指出，山上將槍口指向安倍的具體理由仍存在諸多疑點。他在事件前寄出的信中曾寫道「雖然感到很痛苦，但安倍並非真正的敵人。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法