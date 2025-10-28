悲慘世界！韓男飢餓10天去超商搶食物 各界震驚伸援手

南韓清州市男子窮困得連餓將近10天，前往超商搶食品。南韓超商食物示意圖。（路透）

悲慘！南韓忠清北道清州市梧倉邑1名50來歲男子，本月22日凌晨2時30分許前往超商搶走食物，警方循線到住處逮人時，發現他躺在床上虛弱得無法起身，原來他之前窮困得連餓10天左右，各界得知情況後紛紛伸出援手。

據《韓聯社》報導，這名中年男子當時進入超商內拿了5萬韓元（約新台幣1065元）的食品，詢問店員「我真的好餓，可不可以明天再付錢」，遭到店員拒絕後，他掀開外套露出攜帶的刀械，沒多說什麼就直接把食品帶走。

請繼續往下閱讀...

警方獲報後調閱監視器影像，25日上午9時35分許進入嫌犯住處準備將其逮捕，沒想到他虛弱地躺在床上連自行移動都沒辦法，警察隨即餵食米粥等易消化的食物，並將其送往醫院打點滴。

據了解，中年男子平時以打零工維生，但從7月以來就一直找不到工作，原本還靠著向銀行借錢苦撐，但還不出錢後帳戶就被凍結。此外，他並不知道政府有「基礎生活保障制度」等社福措施。

中年男指稱，他餓了將近10天真的餓到受不了才去犯案，絕對沒有傷害他人的意圖。由於他持刀搶劫逃逸，警方原本打算申請拘捕令，但考慮到男子沒有前科且在極度窮困下犯案，決定採取不拘留偵辦的方式。

另外，警方還帶他到梧倉邑行政福祉中心，辦理基礎生活保障制度等補助，在審查過程中，男子連續3個月每月可以拿到76萬韓元（約新台幣1.6萬元）生活費，清州市政府也將協助他尋找工作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法