川普大馬紅毯尬舞影片瘋傳 播放量逼近5000萬次

美國總統川普（中）抵達馬來西亞吉隆坡國際機場時，與在場表演者一起跳舞。（法新社）

美國總統川普26日抵達亞洲之行的首站馬來西亞，在吉隆坡國際機場紅毯上與當地傳統舞者熱舞影片在社交平台瘋傳，據稱跨平台播放量近5000萬次。

川普的空軍一號當天上午飛抵吉隆坡，馬來西亞首相安華親自到場迎接，川普走下專機後即向現場民眾揮手致意，甚至還開心的和現場表演團體跳起舞。

川普的顧問布魯塞維茨（Alex Bruesewitz）27日在X發文說，這段影片在川普團隊官方Instagram帳號上突破100萬個讚，觀看次數高達2150萬次；在臉書（Facebook）上也獲得1710萬次瀏覽；在短影音分享平台TikTok（抖音國際版）上則有930萬次觀看。

布魯塞維茨還誇讚川普「是世界的領袖，也是社群媒體之王」。

川普的聯絡助理馬丁（Margo Martin）也轉發上述貼文，表示「和川普總統共事8年了，這可能是我目前最喜歡的一段影片！」

This video that @margomartin captured of President Trump dancing in Malaysia has just surpassed 1 million likes on our @TeamTrump Instagram and has a whopping 21.5 million views.



It also has 17.7 million views on Facebook and 9.3 million on TikTok.



Trump is the leader of the… pic.twitter.com/fKUateDMq1 — Alex Bruesewitz ???????? （@alexbruesewitz） October 27, 2025

