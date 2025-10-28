台灣絕非籌碼！抗中大將蓋拉格掛保證 並諷習近平連小熊維尼都怕

「川習會」定於30日舉行。美國國會前抗中大將蓋拉格27日表示，川普的即興發揮特質，將在與習近平的互動中成為優勢。（中央社）

在「川習會」即將於30日登場的敏感前夕，美國國會前「抗中大將」、眾議院「美國與中共戰略競爭特別委員會」首任主席蓋拉格（Mike Gallagher）27日公開向台灣保證，在跨黨派共識下，台灣絕不會成為美中「大交易」的籌碼。根據中央社報導，他同時也向川普總統提出應對習近平的「教戰守則」，直指中共政權極度脆弱，「連小熊維尼都怕」。

蓋拉格27日出席華府一場中國論壇時強調，共和黨協助台灣自我防衛的立場從未改變。他指出，將台灣打造成讓敵人不敢輕易進犯的多刺「豪豬」，已是美國民主、共和兩黨的共識。對於外界憂心台灣淪為美中談判籌碼，他直言：「我看不出美國國內有這樣的意願或興趣。」

請繼續往下閱讀...

蓋拉格引用美國俗語警告，「『拉斯維加斯法則』不適用於台灣。」（意指「在拉斯維加斯發生的事，就只會留在拉斯維加斯」）他強調，發生在台灣的事，絕不會只留在台灣。他強調，台灣是中共試圖主宰印太、乃至全球的第一步。

習近平連小熊維尼都怕 川普即興風格佔優勢

針對即將到來的川習會，蓋拉格分析，川普具備即興發揮的獨特優勢，而習近平及其領導的中共政權，卻缺乏幽默感且內心脆弱，甚至連與「小熊維尼」相關的政治宣傳都感到畏懼。「從這個角度來看，」蓋拉格說，「川普的風格反而可能在這樣的互動中佔優勢。」

他建議川普，應避免落入美方先讓步、卻只換來北京空頭支票的傳統談判模式，任何涉及台灣及半導體的讓步，都應被排除在談判之外。

師法雷根 區分中共與中國人民

蓋拉格進一步向川普獻計，應效法美國前總統雷根的模式，在與習近平互動時，巧妙地將中共政權與中國人民做出區隔。他舉例，雷根1980年代在上海復旦大學與莫斯科國立大學的演說，成功地向鐵幕後的人民傳遞了自由的理念。「我認為川普也能做類似的事」，直接向中國人民傳達「你們不是美國的敵人」的訊息。

蓋拉格也敦促台灣，應更積極地向世界揭露，中國正如何透過政治戰與意識形態戰，試圖「不戰而屈人之兵」。他警告：「我毫不懷疑，習近平寧可在不開戰的情況下，享受戰爭成果。」

報導指出，這位前美軍陸戰隊反情報官，去年離開國會後，目前擔任美國國防數據分析巨擘「帕蘭泰爾技術公司」（Palantir）的國防部門主管，使其發言更具份量。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法