歷史性時刻！ 查爾斯三世為英國首座LGBTQ+軍人紀念碑揭幕

英國國王查爾斯三世為英國首座紀念女同性戀、男同性戀、雙性戀和跨性別軍人的國家紀念碑揭幕。（美聯社）

英國國王查爾斯三世（King Charles III）27日為英國首座紀念女同性戀、男同性戀、雙性戀和跨性別軍人的國家紀念碑揭幕。英國25年前解除了武裝部隊中的同性戀禁令。

根據美聯社報導，查爾斯三世27日在英格蘭國家紀念植物園的紀念碑前獻花，數十名現役軍人和退伍軍人參加了儀式。紀念碑刻有受禁令影響的軍人所寫的文字。

請繼續往下閱讀...

1967年至2000年間，遭認定為同性戀或跨性別者的英國陸軍、海軍和空軍人員，被視為「不適合服役」並遭到解職或開除。有些人還被剝奪勳章，或喪失退休金。

之後英國政府根據1999年歐洲人權法院的1項裁決，取消了該禁令。2023年時英國時任首相蘇納克就「英國政府駭人聽聞的失敗」道歉。並設立1項補償計畫，因性取向或性別認同而被軍隊開除的退伍軍人，最高可獲得7萬英鎊（約台幣286萬元）的補償。

LGBTQ+軍事慈善機構「驕傲之戰」（Fighting with Pride）表示，新紀念碑代表「英國在承認和紀念同性戀和跨性別軍人的服務和犧牲方面邁出有力的一步」。

1972年被迫離開英國皇家砲兵部隊的阿什頓（Claire Ashton）指出，查爾斯三世為紀念碑揭幕，是她從未想過會發生的事。阿什頓說，被開除的心理創傷一直伴隨著她，能夠與經歷過類似噩夢的人聚在紀念碑旁，並與過去和解，對她來說意義重大。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法