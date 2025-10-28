美日「川高會」 高市早苗：將共創日美同盟新黃金時代

川普和高市早苗經過40分鐘的會談簽署了兩份協議文件。（法新社）

日本首相高市早苗與美國總統川普今天舉行會談，雙方確認將進一步強化日美同盟，高市早苗表示，希望與川普總統共同建立日美同盟的新黃金時代。川普也表示，日美關係將比以往任何時候都更加強固。兩人經過40分鐘的會談簽署了兩份協議文件，包括關稅措施相關具體執行協議，以及稀土等關鍵礦物供應鏈強化的協議。

會談後，川普短暫會見了北韓綁架受害者家屬，高市早苗也同席。川普向受害者家屬表示，他一直惦記著綁架問題，將會「盡我所能」解決這個問題。川普在2017年及2019年訪日時均曾和受害者家屬見面，這次高市早苗也積極安排川普再次與家屬們見面。

請繼續往下閱讀...

隨後，高市早苗與川普以午餐會形式，繼續就日美關係及烏克蘭情勢等議題交換意見。同時，雙方部長層級也簽署了涵蓋人工智慧（AI）與造船等尖端技術合作的備忘錄。

下午，兩國首腦將搭乘美國總統專用直升機「陸戰隊一號」（Marine One），從東京都內飛往位於神奈川縣的美國海軍橫須賀基地，並將登上美國核動力航艦「喬治華盛頓號」視察。日媒報導，這是極為罕見的安排，意在透過共同搭乘專機與視察基地，展現兩國同盟的堅實團結與信任。過去安倍晉三在2017年2月訪美曾受邀搭乘，同年11月川普訪日時，兩人還一起搭乘前往埼玉縣的高爾夫球場。

今天的會談中，雙方就日本防衛與外交、日美關稅與投資等議題進行討論。高市早苗在會談中向川普說明日本將提高防衛預算的方針。高市早苗在24日的施政方針演說中宣布，將於本年度內將防衛相關費用的支出，提高至GDP的2％，並提早修訂「國家安全保障戰略」等三份安保文件。

高市早苗也對川普促成巴勒斯坦自治區加薩地區停火協議，以及泰國與柬埔寨簽署和平協議等舉措，並表示高度評價。白宮新聞秘書萊特在日美峰會後向媒體表示，日本首相高市早苗已宣布將推薦川普總統角逐諾貝爾和平獎。

會談中，雙方還就日美關稅協議下80兆日圓投資的具體內容交換意見。川普表示，這項協議「非常公平」，並表示，美日今後的貿易額將比以往更加龐大。會談結束後，兩人共同簽署了關稅措施的具體執行協議及稀土等關鍵礦物供應鏈強化協議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法