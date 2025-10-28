為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日相高市施展櫻花外交接待川普 並提MLB世界大賽

    2025/10/28 13:33 中央社
    日本首相高市早苗今天上午在東京接待來訪的美國總統川普時，提及受到棒球迷高度關注的美國職棒大聯盟MLB世界大賽之外，也表明贈送美方櫻花樹。這也替會談增添不少話題性。（彭博）

    日本首相高市早苗今天上午在東京接待來訪的美國總統川普時，提及受到棒球迷高度關注的美國職棒大聯盟MLB世界大賽之外，也表明贈送美方櫻花樹。這也替會談增添不少話題性。（彭博）

    日本首相高市早苗今天上午在東京接待來訪的美國總統川普時，提及受到棒球迷高度關注的美國職棒大聯盟MLB世界大賽之外，也表明贈送美方櫻花樹。這也替會談增添不少話題性。

    日本放送協會（NHK）、共同社等日媒報導，川普此行是第4次以總統身分訪日，同時也是他第二個總統任期開始後，首度到訪日本；而這是高市與川普首度舉行日美領袖會談。

    高市今天身穿米色洋裝，搭配珍珠項鍊，於東京都港區的迎賓館親自迎接川普，並在川普到訪時面帶微笑地直接用英語表示，「總統先生，歡迎回到日本」。兩人寒暄過後，就在日本與美國的國旗前合影留念。

    高市與川普在陸上自衛隊的歡迎儀式結束過後一陣子，才進入雙方閣員已經入座的會談現場。

    高市在會談一開始先向等待的與會者道歉，稱較晚才進入會場的原因是「剛剛在川普的房間看棒球，而且目前是（洛杉磯道奇）以1比0領先」。

    這場會談適逢MLB世界大賽第3戰，道奇隊由日本球星大谷翔平等知名選手領軍，對上多倫多藍鳥隊。而高市也相當喜歡棒球，為日本職棒阪神虎的球迷。

    川普昨天與日皇德仁會面時，棒球也成為話題。德仁提到川普稱讚大谷等選手時感謝美國社會接受日本選手，而川普當時稱讚道奇投手山本由伸「表現非常出色」。

    今天的領袖會談中，高市提到美國明年建國250週年時，表明將贈送250株櫻花樹到美國首都華盛頓特區，並預告當地將在美國國慶日7月4日當天發射日本秋田縣的煙火，「希望共同盛大慶祝」。

    日本前首相岸田文雄2024年任內，正式訪美之際，曾經攜帶櫻花樹當作伴手禮。

    根據美國國家公園管理局（National Park Service）網站資料，日本於1909至1912年間致贈美國5000多株櫻花樹，象徵美日友好。如今櫻花已成大華府地區的象徵，市區與市郊隨處都可見到樹群，甚至不少大樓社區門口就有櫻花樹。

