買4K、8K電視浪費錢？ 劍橋研究：眼睛根本分不出來

據英國《衛報》報導，劍橋大學與臉書母公司Meta的科學家們發現，在一般大小的客廳中，4K或8K高畫質電視螢幕所帶來的好處，與一般的2K螢幕相比，幾乎沒有任何肉眼可見的差異。換言之，對我們的眼睛來說，影像的清晰度並無實質不同。

該研究的主要作者、劍橋大學的阿什拉夫（Maliha Ashraf）博士直言：「在特定的觀看距離下，你增加再多畫素都無關緊要。我認為，這純粹是浪費，因為你的眼睛根本無法察覺。」

研究團隊發表於權威期刊《自然通訊》（Nature Communications）的論文指出1個具體實例：如果某人已有1台44吋的4K電視，並在約2.5公尺外觀看，那麼這台電視提供的細節，其實已經超過了人眼所能看見的極限。阿什拉夫說：「在這種情況下，升級到同樣尺寸的8K版本，看起來並不會更清晰。」

重新定義「視力極限」

過去，我們常以20/20的視力標準，來推算人眼的解析能力約為每度60畫素（PPD）。但阿什拉夫指出，這個標準低估了多數人的真實視力。為此，研究團隊直接測量了人眼實際能分辨的畫素。他們讓受試者在不同距離觀看2種圖像，一種是極細的黑白線條，另一種則是純灰色塊，並記錄下受試者能勉強分辨出線條的那個「臨界點」。

結果發現，人眼能分辨的細節遠超過去想像。對於直視的灰階圖像，人眼的解析度極限平均高達94 PPD。

為幫助消費者省荷包，研究團隊推出了1款免費的線上計算機。使用者只需輸入觀看距離、螢幕尺寸與解析度，即可立即得知自家的電視是否「畫素過剩」。研究人員阿什拉夫總結，一旦設備已達肉眼可視極限，再花錢升級將「不會獲得任何視覺上的好處」。

