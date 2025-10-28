暗殺安倍晉三兇嫌將受審 700人清晨排隊搶32旁聽席爆滿

暗殺日本前首相安倍晉三的兇嫌山上徹也。（美聯社）

現年45歲的山上徹也涉嫌於3年前在奈良市開槍暗殺日本前首相安倍晉三，今（28）日下午將迎來初審。由於案情震撼全國，上午便有大批民眾湧入法院排隊抽取旁聽券，僅32席的一般旁聽席早早爆滿，法院外更聚集媒體與圍觀人潮。

綜合日媒報導，山上徹也（Tetsuya Yamagami）於2022年7月在奈良市一場選舉造勢活動中，涉嫌以自製手槍近距離朝正在發表演說的安倍晉三連開兩槍，當場遭警方制伏逮捕。

請繼續往下閱讀...

奈良地方法院於上午8時30分開始發放抽選券，超過700人排隊爭取32個旁聽席，期盼能親耳聆聽被告在法庭上對事件的陳述。前來排隊的民眾表示，「日本發生這類事件令人震驚，希望能了解動機與真相」、「外界普遍認為本案與宗教背景密切相關，希望能聽取詳細說明」。

為防範任何突發狀況，奈良地方法院實施嚴密安檢措施，法院除主入口外，其餘出入口全數封鎖，進入法庭須經兩次隨身檢查；現場禁止使用手機與手錶，連筆記用具都必須使用法院提供版本。

據了解，山上對安倍懷有怨恨，認為他推動統一教（現稱「世界和平統一家庭聯合會」）擴張，而其母親早年因向該教會巨額捐款約1億日圓（約新台幣2016萬元）導致家計破產。山上預計承認殺人罪，但對違反槍砲刀械法與火藥取締法部分內容提出異議。

本案共排定19次開庭，被告母親也將以辯方證人身分出庭。今日庭審預定下午2時開庭，最終判決預計於明年1月21日宣判。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法