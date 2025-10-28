川普：相信安倍會對高市早苗就任感到高興

日本首相高市早苗與美國總統川普今天舉行領袖會談。（路透）

日本首相高市早苗與美國總統川普今天舉行領袖會談。會談中川普提到前首相安倍晉三生前經常提到高市早苗，並且讚美有加，相信他對高市首相的就任一定會感到很高興。現場氣氛相當融洽。

日美領袖會談上午在日本迎賓館舉行，高市早苗在會談前贈送給川普見面禮，包括2017年川普與安倍打球時，職業球手松山英樹所使用並簽名的高爾夫球袋，還有使用來自災區石川縣金澤市出產的金箔，所製作的高爾夫球，以及安倍昭惠夫人轉贈安倍生前愛用的高爾夫球桿。川普看著高爾夫球桿問說，這是他使用過的嗎？他是一個很棒的人，真的是很棒的人。

會談前雙方致辭時，高市早苗表示，感覺川普總統長期以來對安倍的友誼。安倍曾向她談過川普總統充滿動能的外交風格。

高市早苗讚揚川普在中東等地促成停火協議的努力是「歷史性的偉業」。同時提及安倍在任時提出的「自由且開放的印度太平洋」（FOIP）構想，強調說，為了推動此一構想，希望進一步加強日美合作。

川普回應表示，安倍是非常出色的朋友，他的離世是令人震驚且悲傷的事件。他又提到安倍生前常常談起高市首相，並且讚美有加，他對高市首相的就任一定會感到很高興。川普還表示，衷心期待能與高市早苗並肩共事，而且代表美國傳達「無論有任何疑問、不安或願望，只要日本需要支援，我們都會竭盡全力，為日本盡可能地提供協助。」

川普強調，美日是以最堅固的紐帶連結在一起的同盟國，他相信高市早苗將成為日本歷史上最偉大的首相之一，並在歷史留名。而且「我們之間也將建立起非凡的關係」。

