大象躲貓貓、哈菸鴨…2025搞笑動物攝影獎決選出爐

大象躲貓貓、哈菸鴨…2025搞笑動物攝影獎決選出爐2025/10/28 12:56 即時新聞／綜合報導
Lars Beygang作品《Outdoor smoking zone》（戶外吸菸區）。（擷取自Nikon官網）
由國際攝影品牌尼康（Nikon）主辦的2025年度「搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）近日公布40張入圍照片，今年入圍作品一如既往有不少令人會心一笑的滑稽動物姿態，包括雄鷹跳功夫探戈、大象躲貓貓等。
根據主辦單位網站 ，最終贏家將於12月9日揭曉，同天將在倫敦市中心一間畫廊舉行頒獎活動，隨後於12月10日至14日舉辦免費展覽，展示本年度所有入圍作品。
在本屆入圍作品中，不乏展現動物幽默精彩瞬間，例如一張由Lars Beygang拍攝的作品「Outdoor smoking zone」（戶外吸菸區），一隻綠頭鴨口冒白煙，看起來就像人類在抽菸。
另一張Henry Szwinto的作品「Peek a Boo」（躲貓貓），一隻大象用兩邊大耳朵揉眼睛，就像大人用兩隻手掌把雙眼遮住，跟嬰兒玩的小遊戲一樣。其他入圍決賽作品還包括「松鼠空降投降」「葡萄藤上的青蛙王子」等。
Henry Szwinto作品《Peek a Boo》（躲貓貓）。（擷取自Nikon官網）
Stefan Cruysberghs作品《Squirrel Airborne Surrender Mode》（松鼠空降投降）。（擷取自Nikon官網）
Beate Ammer作品《The Frog Prince of the Grape Vine》（葡萄藤上的青蛙王子）。（擷取自Nikon官網）
Alison Tuck作品《Now which direction is my nest?》（現在我的巢在什麼方向？）。（擷取自Nikon官網）
