    首頁 > 國際

    大象躲貓貓、哈菸鴨…2025搞笑動物攝影獎決選出爐

    2025/10/28 12:56 即時新聞／綜合報導
    Lars Beygang作品《Outdoor smoking zone》（戶外吸菸區）。（擷取自Nikon官網）

    Lars Beygang作品《Outdoor smoking zone》（戶外吸菸區）。（擷取自Nikon官網）

    由國際攝影品牌尼康（Nikon）主辦的2025年度「搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）近日公布40張入圍照片，今年入圍作品一如既往有不少令人會心一笑的滑稽動物姿態，包括雄鷹跳功夫探戈、大象躲貓貓等。

    根據主辦單位網站 ，最終贏家將於12月9日揭曉，同天將在倫敦市中心一間畫廊舉行頒獎活動，隨後於12月10日至14日舉辦免費展覽，展示本年度所有入圍作品。

    在本屆入圍作品中，不乏展現動物幽默精彩瞬間，例如一張由Lars Beygang拍攝的作品「Outdoor smoking zone」（戶外吸菸區），一隻綠頭鴨口冒白煙，看起來就像人類在抽菸。

    另一張Henry Szwinto的作品「Peek a Boo」（躲貓貓），一隻大象用兩邊大耳朵揉眼睛，就像大人用兩隻手掌把雙眼遮住，跟嬰兒玩的小遊戲一樣。其他入圍決賽作品還包括「松鼠空降投降」「葡萄藤上的青蛙王子」等。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    Henry Szwinto作品《Peek a Boo》（躲貓貓）。（擷取自Nikon官網）

    Henry Szwinto作品《Peek a Boo》（躲貓貓）。（擷取自Nikon官網）

    Stefan Cruysberghs作品《Squirrel Airborne Surrender Mode》（松鼠空降投降）。（擷取自Nikon官網）

    Stefan Cruysberghs作品《Squirrel Airborne Surrender Mode》（松鼠空降投降）。（擷取自Nikon官網）

    Beate Ammer作品《The Frog Prince of the Grape Vine》（葡萄藤上的青蛙王子）。（擷取自Nikon官網）

    Beate Ammer作品《The Frog Prince of the Grape Vine》（葡萄藤上的青蛙王子）。（擷取自Nikon官網）

    Alison Tuck作品《Now which direction is my nest?》（現在我的巢在什麼方向？）。（擷取自Nikon官網）

    Alison Tuck作品《Now which direction is my nest?》（現在我的巢在什麼方向？）。（擷取自Nikon官網）

