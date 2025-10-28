注意！露得清卸妝濕巾遭細菌污染 美國展開召回

露得清卸妝濕巾驗出細菌污染，在美國展開召回。（圖擷自露得清官網）

美國食品藥物管理局（FDA）指出，露得清卸妝濕巾「Neutrogena Makeup Remover Ultra-Soft Cleansing Towelettes」，發生細菌污染事件，在美國展開召回。

據《NBC》報導，露得清這款卸妝濕巾驗出「Pluralibacter gergoviae」細菌陽性，這種細菌對添加在化妝品裡的抗菌劑「對羥基苯甲酸酯」具有抗藥性。

請繼續往下閱讀...

美國FDA將露得清卸妝濕巾列為二級風險，亦即產品可能導致暫時性或可逆的健康問題，發生嚴重不良狀況的可能性很低，製造商Kenvue Brands依照FDA的指示，對每包25張、每箱50包共1312箱展開召回。

召回的產品批號為1835U6325A，先前銷售到德州、南卡羅萊納州、喬治亞州和佛州，Kenvue Brands並未說明消費者該如何處理已購買的卸妝濕巾，但考慮到屬於二級風險，民眾應避免使用並將其丟棄。

美國國家衛生院研究顯示，感染Pluralibacter gergoviae的情況相當少見但確實發生過；《兒科傳染病期刊》論文指出，免疫系統低弱者比較容易感染這種細菌，可能會造成呼吸窘迫、敗血症、泌尿道與眼部受感染等情況。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法