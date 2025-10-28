為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    立陶宛領空遭氦氣球侵犯 關閉與白俄羅斯邊界

    2025/10/28 11:24 編譯謝宜哲／綜合報導
    立陶宛總理魯吉尼涅稱，近期有數十個氦氣球從白俄羅斯進入立陶宛領空。（美聯社）

    立陶宛總理魯吉尼涅稱，近期有數十個氦氣球從白俄羅斯進入立陶宛領空。（美聯社）

    立陶宛外交部27日宣布，該國已經關閉與白俄羅斯的邊界，原因是白俄羅斯持續侵犯立陶宛的領空。

    根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）也說，近期有數十個氦氣球從白俄羅斯進入立陶宛領空。她27日在X上表示，獨裁者再次考驗歐盟和北約應對混合威脅的韌性，並呼籲對侵犯領空的行為採取團結且堅決的回應。

    魯吉尼涅在記者會上指出，該國武裝部隊將採取一切必要措施擊落氣球。她強調，立陶宛將通過此行動發送重要信號，即立陶宛準備好在領空受到侵犯時採取嚴厲行動。

    值得注意的是，立陶宛領空之前也遭到熱氣球闖入。立陶宛稱數十個小型熱氣球於本月早些時候闖入其領空，其中一些載有走私香菸。

    雖然這些氣球來源尚不清楚，但立陶宛國家危機管理中心（NCMC）高級顧問布塔（Darius Buta）透露，越來越多白俄羅斯走私者使用氣球將香菸走私到歐盟。

    歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）27日說，立陶宛領空遭熱氣球與氦氣球闖入的事件是「混合威脅」，並強調歐洲將在立陶宛面臨威些時堅定站在其身邊。

    另外白俄羅斯外交部針對立陶宛關閉邊界表達抗議。該外交部在X上表示，立陶宛此舉侵犯公民權利和行動自由原則，白俄羅斯支持對話與務實合作。

