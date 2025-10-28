驚！日本岩手銀行本部停車場小熊出沒 母熊下落不明

日本岩手銀行本部停車場，28日早上有熊隻出沒。（圖擷自Google街景）

扯！日本岩手銀行本部位於岩手縣盛岡市，附近就是縣府大樓、縣議會、盛岡地方法院，沒想到銀行停車場今（28日）早上6時45分許竟有熊隻出沒，已由獸醫吹箭麻醉捕獲。

據《讀賣新聞》報導，銀行保安在停車場看到野熊後連忙報案，警方隨即趕來封鎖出入口，大約過了3個半小時後，由盛岡市動物園獸醫完成吹箭麻醉，推估應該是跟著母熊出來的小熊，但母熊目前不知所蹤。

請繼續往下閱讀...

據了解，27日晚間10時10分許，在銀行本部附近的中津川橋樑旁，有路人目擊到1大1小雙熊逗留，警方獲報趕到現場時，發現牠們正沿著河岸步道移動，後來就爬上民宅旁的樹木失去蹤影，其中的小熊可能就跑到銀行停車場內，當局仍在尋找母熊。

在發生熊出沒事件後，岩手銀行本部今照常營業，不過周圍的9間小學和國中通知家長最好陪同小孩來上學，盛岡市府也加強巡邏人力，持續廣播呼籲民眾多加注意。

岩手銀行本部旁邊是縣府大樓、縣議會、盛岡地方法院。（圖擷自Google街景）

