為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    緬甸「KK園區」遭突襲！ 上千人越河逃命湧入泰國、多人溺斃慘死

    2025/10/28 11:32 即時新聞／綜合報導
    緬甸政府突襲KK園區後，已超過1500人越河逃往泰國。（法新社）

    緬甸政府突襲KK園區後，已超過1500人越河逃往泰國。（法新社）

    緬甸妙瓦迪（Myawaddy）詐騙重鎮「KK園區」近日遭當地軍方連番突襲，近日遭軍方連番空襲轟炸，導致上千名從事電信詐騙的人員倉皇逃生，不少人跳入邊界河流莫伊河（Moei River）試圖游向泰國，卻有人不幸溺斃，場面慘烈。

    綜合外媒報導，當地時間26日下午5時許，與緬甸軍方結盟的克倫邊防部隊（BGF）在KK園區內引爆多棟與詐騙活動相關的建築，這已是自24日以來的第4波爆炸，爆炸地點距泰緬邊界僅500公尺。由於爆炸威力強大，金屬碎片甚至飛入泰國境內，落在民宅與電線設施上。

    隨著轟炸持續，園區內數以千計的詐騙人員急忙逃竄。有人趁亂步行、騎車逃離，也有人冒險跳入莫伊河，將湍急的河水視為「逃生之路」。然而，不少人因體力不支或被水流沖走而喪命，遺體陸續被沖上岸邊。根據泰國官方統計，目前已發現至少3具遺體，實際死亡人數恐遠高於此。

    截至昨（27）日，逃越莫伊河進入泰國的外國人數已增至1525人，其中包括1275名男性與250名女性。逃亡者國籍以印度482人最多，其次為菲律賓籍有220人，第三是中國193人，另外還包括越南、泰國、台灣等國家。

    泰國政府隨即在邊境地區設立24小時檢查哨與臨時避難所，目前已收容超過800人，其中多數因非法入境遭逮捕。泰國移民局發言人林帕迪（Choengron Rimpadee）表示，當局正與安全部隊合作，動用移動式生物識別系統及巡邏掃描車，逐一核對逃入人員的身份、旅遊紀錄及犯罪前科，並強調將「依法處理、不容寬貸」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播