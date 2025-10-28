緬甸「KK園區」遭突襲！ 上千人越河逃命湧入泰國、多人溺斃慘死

緬甸政府突襲KK園區後，已超過1500人越河逃往泰國。（法新社）

緬甸妙瓦迪（Myawaddy）詐騙重鎮「KK園區」近日遭當地軍方連番突襲，近日遭軍方連番空襲轟炸，導致上千名從事電信詐騙的人員倉皇逃生，不少人跳入邊界河流莫伊河（Moei River）試圖游向泰國，卻有人不幸溺斃，場面慘烈。

綜合外媒報導，當地時間26日下午5時許，與緬甸軍方結盟的克倫邊防部隊（BGF）在KK園區內引爆多棟與詐騙活動相關的建築，這已是自24日以來的第4波爆炸，爆炸地點距泰緬邊界僅500公尺。由於爆炸威力強大，金屬碎片甚至飛入泰國境內，落在民宅與電線設施上。

隨著轟炸持續，園區內數以千計的詐騙人員急忙逃竄。有人趁亂步行、騎車逃離，也有人冒險跳入莫伊河，將湍急的河水視為「逃生之路」。然而，不少人因體力不支或被水流沖走而喪命，遺體陸續被沖上岸邊。根據泰國官方統計，目前已發現至少3具遺體，實際死亡人數恐遠高於此。

截至昨（27）日，逃越莫伊河進入泰國的外國人數已增至1525人，其中包括1275名男性與250名女性。逃亡者國籍以印度482人最多，其次為菲律賓籍有220人，第三是中國193人，另外還包括越南、泰國、台灣等國家。

泰國政府隨即在邊境地區設立24小時檢查哨與臨時避難所，目前已收容超過800人，其中多數因非法入境遭逮捕。泰國移民局發言人林帕迪（Choengron Rimpadee）表示，當局正與安全部隊合作，動用移動式生物識別系統及巡邏掃描車，逐一核對逃入人員的身份、旅遊紀錄及犯罪前科，並強調將「依法處理、不容寬貸」。

At least 1,049 people have fled the KK-Park scammer compound in Myanmar’s Myawaddy Township, crossing the Moei River into Mae Sot District, Tak Province, after Myanmar troops tightened control over the Chinese special economic zone. The group includes 913 men and 136 women from… pic.twitter.com/pE0r4qDDW7 — Thai Enquirer （@ThaiEnquirer） October 24, 2025

Scam Center Bosses Flee Myawaddy's KK Park



Watch the chaotic scenes as senior scam center staff are evacuated from the KK Park estate while thousands of foreigners are thrown out on their ear by the Karen Border Guard Force this week.#KKpark #scam #Myawaddy#Chinese #BGF pic.twitter.com/rlccknlD5m — The Irrawaddy （Eng） （@IrrawaddyNews） October 24, 2025

