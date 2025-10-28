川普對日相高市早苗開「空白支票」：任何妳想要的都給！

美國總統川普28日與日本新任首相高市早苗舉行首次峰會。（路透）

美國總統川普28日與日本新任首相高市早苗舉行首次峰會，並給出了一個超越外交常規的驚人承諾。根據《彭博》報導，川普在會談中直接對高市表示：「任何妳想要的、任何妳需要的幫忙，我們都會在那裡。」這張形同「空白支票」的強力背書，為高市的外交初登場，送上了最貴重的大禮。

讚美日同盟達「最強級別」

川普在東京迎賓館赤坂離宮的會晤中，對美日同盟給予了極高評價。他表示：「我們是最強級別的盟友。」並對高市說：「我只想讓妳知道，任何時候妳有任何問題、任何疑慮…任何我能為日本做的事，我們都會在那裡。」他同時也樂觀表示，雙方將共同開展「比以往任何時候都多」的巨大貿易。

高市贈櫻花樹 師承安倍「搏感情」

面對川普的熱情，高市也積極回應。她宣布，為慶祝美國建國250週年，日本明年將向美國贈送250棵櫻花樹，並提及前首相安倍晉三，「安倍首相經常跟我談起你充滿活力的外交。」此舉顯然觸動了川普，他不僅稱讚高市握手有力，更再度提及他與安倍的深厚情誼，並稱讚高市將是「最偉大的首相之一」。

簽署兩項協議 內容仍模糊

會後，兩人簽署了兩項協議，一項旨在開啟美日同盟的「黃金時代」，另一項則是關於確保關鍵礦物與稀土供應的框架。然而，根據《美聯社》報導，被擱置的文件長度不足一頁，具體內容仍不明確。

儘管氛圍熱絡，但雙方在現實層面仍有挑戰。《彭博》指出，高市所屬的自民黨正從政治獻金醜聞中復甦，她也面臨著如何兌現前任政府承諾的5500億美元對美投資計畫的壓力。此外，雖然高市已承諾將提前兩年達成國防預算佔GDP 2%的目標，但相較於北約盟國承諾的5%，川普是否滿意仍是未知數。

在結束與高市的會談後，川普預計將登上美軍「喬治華盛頓號」航空母艦發表演說。他將於29日轉往南韓，為30日與中國國家主席習近平的會晤做準備。此次美日峰會的成功，無疑為他在與北京的艱困談判前，鞏固了重要的盟邦陣線。

