會談正逢MLB世界大賽 高市與川普會前看道奇對藍鳥

日本首相高市早苗今天上午與美國總統川普在東京召開領袖會談。她在會中讚揚川普的外交手腕之外，也提到自己與川普在會前共同觀看了一下美國職棒大聯盟MLB的世界大賽。（路透）

日本首相高市早苗今天上午與美國總統川普在東京召開領袖會談。她在會中讚揚川普的外交手腕之外，也提到自己與川普在會前共同觀看了一下美國職棒大聯盟MLB的世界大賽。

日本富士新聞網（FNN）報導，高市今天上午與川普在東京都的迎賓館，首度召開日美領袖會談。

請繼續往下閱讀...

她在會談一開始先說明兩人較晚才進入會場的原因。她說：「剛剛在川普總統的房間觀看棒球」，透露兩人在會談前觀看了一下，由日本球星大谷翔平等選手效力的洛杉磯道奇在MLB世界大賽對決多倫多藍鳥的轉播。

接著，高市對川普說道：「謝謝在我贏得自民黨總裁選舉之後就發表祝賀訊息，先前相當期待能當面會晤。我也感謝（你）對安倍（晉三）首相長年的友情。另外，我也要感謝（你）去年底款待安倍昭惠夫人」。

高市進一步說：「其實，我先前經常從安倍首相聽到關於川普總統充滿魄力的外交事蹟。（你）成功促成泰國與柬埔寨的停火，率先為亞洲和平作出貢獻。此外，前不久中東地區的和平協議更是史無前例的偉業。在短短時間內，世界變得更加和平。我高度評價川普總統對全球和平與穩定的堅定承諾，我對此的感觸相當深刻。」

她接著表示：「如今，日美已成為世界上最偉大的同盟。日本將共同為世界的和平與繁榮做出貢獻」、「我為了維護國家利益，下定決心重振強而有力的日本外交。同時，我也希望為推動『自由開放的印太地區』，日美能進一步加強合作」。

高市也表示，「為了使日本與美國更加強大與富裕，願與川普總統共同開創日美同盟的新黃金時代。」

對此，川普說道，「我常從安倍晉三那邊聽聞（高市）首相的事情，我認為晉三應該也會很高興」。他接著代表美方祝賀高市就任首相。

川普也評價日本預計增加國防支出（防衛費）、採購美國製的防衛裝備，以及雙方達成貿易協定等。

川普說：「我們是最強的盟友，我認為我們的關係，接下來會比現在變得更為強大」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法