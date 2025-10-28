川普會晤高市早苗讚揚日本首位女首相 簽署美日聯盟「黃金時代」協議

美國總統川普今（28）日在東京迎賓館赤坂離宮與日本首相高市早苗會面。（歐新社）

美國總統川普今（28）日開啟亞洲之行最忙碌的一天，他在日本熱情會晤日本首相高市早苗，並計劃之後在航空母艦「華盛頓號」（USS George Washington, CVN 73）上與美軍交談，還有與商界領袖對話。

根據美聯社報導，川普28日在東京迎賓館赤坂離宮與高市早苗會面，兩人握手時川普稱讚她握手很有力。高市早苗表示，日本明年將向美國贈送250棵櫻花樹，以慶祝美國建國250週年，且還會提供來自秋田縣的煙火，為美國獨立日（7月4日）慶祝活動增添光彩。

高市早苗在對話中提到日本前首相安倍晉三，她對川普說「安倍首相經常跟我談起你（川普）充滿活力的外交。」在川普第一個美國總統任期內，安倍晉三與他因共同的高爾夫球愛好而建立深厚友誼。

川普稱高市早苗作為日本首位女首相意義非凡，並強調美國是日本最強大的盟友。川普說「只要日本需要幫助，我們（美國）隨時都會在那裡。」

川普與高市早苗簽署1份旨在開啟美日聯盟「黃金時代」（golden age）的協議。協議具體內容尚不明確，但簽署後被擱置的文件長度不足1頁。

他們隨後簽署了第二項協議，該協議制定了美日兩國確保關鍵礦產和稀土供應的框架。

川普之後預定，在停靠於東京附近的美國海軍基地的「華盛頓號」航空母艦上發表演說。另外他預定29日前往南韓，參加亞太經濟合作組織峰會。

