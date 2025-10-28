為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以外交部長直言 反對土耳其參與加薩維和部隊

    2025/10/28 09:54 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列外交部長薩爾27日表示，不會允許土耳其軍隊參與監督加薩走廊的國際部隊。（路透）

    以色列外交部長薩爾27日表示，不會允許土耳其軍隊參與監督加薩走廊的國際部隊。（路透）

    以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）27日表示，不會允許土耳其軍隊參與美國提議的監督加薩走廊的國際維和部隊。

    根據美聯社報導，以色列外交部長薩爾27日指出，反對土耳其軍隊進入加薩走廊，因為土耳其總統艾多根長期以來對以色列持敵對態度。薩爾補充，以色列已向美國官員表達其立場。

    薩爾強調，想要或準備向加薩走廊派遣部隊的國家，至少應該做到對以色列公平。

    美國總統川普提出的加薩停火協議呼籲建立一支監督停火的部隊，但並未提及哪些國家將派遣部隊。該協議只稱，美國將與阿拉伯和國際夥伴合作，組建一支臨時國際部隊並部署在加薩。

    正在考慮加入加薩維和部隊的國家，希望更明確任務內容。一些阿拉伯和穆斯林國家的官員指出，重點必須放在加薩維和上，而不是充當以色列和哈瑪斯之間和平的執行者。

    約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）接受英國廣播公司新聞網（BBC）採訪時說「加薩安全部隊的任務是什麼？我們希望是維和，因為如果是執行和平，就沒人願意碰它了。」

    值得注意的是，美國官員聲稱，美軍不會在加薩走廊部署地面部隊。目前約有200名美軍在以色列的1個協調中心與以軍及其他國家代表團合作，規劃加薩的穩定與重建工作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播