以外交部長直言 反對土耳其參與加薩維和部隊

以色列外交部長薩爾27日表示，不會允許土耳其軍隊參與監督加薩走廊的國際部隊。（路透）

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）27日表示，不會允許土耳其軍隊參與美國提議的監督加薩走廊的國際維和部隊。

根據美聯社報導，以色列外交部長薩爾27日指出，反對土耳其軍隊進入加薩走廊，因為土耳其總統艾多根長期以來對以色列持敵對態度。薩爾補充，以色列已向美國官員表達其立場。

薩爾強調，想要或準備向加薩走廊派遣部隊的國家，至少應該做到對以色列公平。

美國總統川普提出的加薩停火協議呼籲建立一支監督停火的部隊，但並未提及哪些國家將派遣部隊。該協議只稱，美國將與阿拉伯和國際夥伴合作，組建一支臨時國際部隊並部署在加薩。

正在考慮加入加薩維和部隊的國家，希望更明確任務內容。一些阿拉伯和穆斯林國家的官員指出，重點必須放在加薩維和上，而不是充當以色列和哈瑪斯之間和平的執行者。

約旦國王阿卜杜拉二世（King Abdullah II）接受英國廣播公司新聞網（BBC）採訪時說「加薩安全部隊的任務是什麼？我們希望是維和，因為如果是執行和平，就沒人願意碰它了。」

值得注意的是，美國官員聲稱，美軍不會在加薩走廊部署地面部隊。目前約有200名美軍在以色列的1個協調中心與以軍及其他國家代表團合作，規劃加薩的穩定與重建工作。

