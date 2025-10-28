為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    俄秀「天殞」飛彈嗆天下無敵 川普反嗆：美核潛艦就在你家門口

    2025/10/28 09:38 編譯陳成良／綜合報導
    俄羅斯試射飛彈。（美聯社檔案照）

    俄羅斯試射飛彈。（美聯社檔案照）

    在俄羅斯總統普廷高調宣布成功試射新型「海燕」（Burevestnik）核動力巡弋飛彈後，美國總統川普反嗆，稱美國一艘「全世界最偉大」的核潛艦，就「在他們（俄羅斯）的岸邊」。

    根據《商業內幕》（Business Insider）報導，川普此舉極不尋常，形同掀開美軍最神秘的水下核嚇阻底牌，意在對克里姆林宮的武力炫耀，進行最直接的回擊。

    這場口水戰的起因，是俄軍總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）26日向普廷匯報，稱俄軍上週成功試射了「海燕」核動力巡弋飛彈。據稱，該飛彈在空中飛行了15小時，航程長達1萬4000公里，並具備更長的飛行潛力。俄國官媒塔斯社（Tass）形容，這款武器擁有「無限的飛行距離」，能夠繞過任何防空系統。

    北約將「海燕」飛彈稱為SSC-X-9「天殞」（Skyfall），它是普廷在2018年公布的6款「超級武器」之一，其理論上的無限航程，源於其由一座微型核反應爐提供動力。

    川普罕見自爆潛艦位置

    川普27日在亞洲行的「空軍一號」專機上對記者表示：「他們知道，我們有一艘全世界最偉大的核潛艦就在他們岸邊。」他強調，這艘隱蔽的美國潛艦是一個靈活的打擊選項，能命中任何目標，「它不必飛行8000英里。」川普補充說，俄羅斯「沒有在跟我們開玩笑，我們也沒有。我們一直在測試飛彈。」

    報導指出，美軍潛艦的行動高度機密，華府通常不會揭露其位置，除非是為了向對手傳遞特定訊息。這是川普近幾個月來，第二次以核潛艦回應俄羅斯的挑釁言論。

    對於川普的驚人發言，美國海軍拒絕提供任何說明。川普並未具體說明部署在俄羅斯近海的是何種類型的核潛艦。

