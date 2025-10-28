川習會前 義大利參議員籲中國釋放黎智英

義大利參議員特爾吉（中）邀請香港媒體大亨黎智英之子黎崇恩（右二）在參議院內舉行記者會，呼籲中國政府釋放黎智英。（中央社）

曾任義大利外長的參議員特爾吉（Giulio Terzi）今天在參議院內舉行記者會，呼籲釋放遭關押的香港壹傳媒創辦人黎智英。他表示，中國在全球新聞自由排名急速倒退，釋放黎智英對改善中國形象有益。

今天記者會邀請黎智英之子黎崇恩親自到場，出席者另包括義大利人權聯盟秘書長孟傑立（Eleonora Mongelli）、「香港自由委員會」基金會主任薩巴赫（Mark Sabah），以及領導黎智英律師團的英國御用大律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）。

特爾吉在開場時向黎智英致敬，稱呼黎智英是出版與新聞界重要人物，一位偉大的世界公民，為所有關心人權與基本自由的人，樹立了高道德尊嚴榜樣。

特爾吉強調，黎智英被關押時機，恰逢香港自由遭嚴重打擊，及來自中國的審查浪潮，因此引發所有自由國家高度關注；在美中兩國元首即將會晤的此刻，他希望加入全球日益增強的訴求，公開呼籲中國當局釋放黎智英，也要求中國作為安理會常任理事國，應重視國際信譽，包括承擔維護人權的責任。

特爾吉在結語表示，鑑於中國近年在「無國界記者組織」的新聞自由排名暴跌，黎智英對中國應像海中浮木，而非把中國拖下海的巨石，他希望中國既然作為義大利與歐洲的「好朋友」，能早日覺醒看清這點，讓黎智英恢復自由之身。

黎智英律師蓋拉格致詞時則強調，希望義大利政府加入呼籲釋放黎智英的行列，因為義大利是香港在全球第4大貿易夥伴，具有非常重要影響力。

蓋拉格說，現在全球面臨的不僅是迫害個別記者，還有增強迫害媒體領導人的現象，黎智英案例顯示，若香港媒體界的「大魚」都被關進了監獄，那不只是關了一家報社，還會給整個香港媒體生態系統帶來沉重打擊，向所有想在香港對當權者說真話的記者，傳遞了一個令人不寒而慄的訊號。

