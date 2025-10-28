為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    東協峰會魯拉會川普 標誌巴西與美國關係轉折

    2025/10/28 09:01 中央社
    美國總統川普（左）與巴西總統魯拉（右）26日到馬來西亞吉隆坡出席東協峰會期間首次正式雙邊會晤。（美聯社資料照）

    巴西總統魯拉與美國總統川普於東南亞國家協會（ASEAN）峰會期間在馬來西亞吉隆坡舉行首次正式雙邊會晤，標誌著兩國關係進入新階段。此次會談聚焦於美方對巴西商品徵收高達50%的關稅，以及對巴西官員的制裁問題。

    綜合巴西新聞網站g1等媒體報導，川普（Donald Trump）在會後表示，與魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的會晤「非常好」，並讚揚魯拉是「非常有活力、令人印象深刻的人」。他雖未明確承諾達成協議，但表示「我們看看會發生什麼」，顯示出對談判持開放態度。

    魯拉則展現出高度樂觀，表示希望在未來幾週內完成貿易協議，並透露已向川普遞交巴西的訴求清單，包括取消關稅與解除對官員的制裁。他強調，「如果只看我和川普本人，協議就會達成」。

    雙方也討論其他議題，包括中國、委內瑞拉局勢，以及川普盟友、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的司法審判。魯拉表示，巴西願意擔任美國與委內瑞拉之間的調解者，並強調南美洲應維持和平，不應成為地緣衝突的舞台。

    儘管波索納洛支持者在公開場合淡化此次會晤的影響，但據CNN巴西新聞網報導，私下裡他們對魯拉成功與川普建立直接對話感到沮喪。尤其是波索納洛之子、國會議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）原本試圖在美國建立與川普陣營的聯繫，如今被視為失去主導權。

    BBC巴西新聞網指出，此次會晤不僅是外交突破，也可能重塑巴西在美國眼中的角色。魯拉強調，雙方將不再透過中介，而是直接溝通，這對未來談判具有重要意義。雙方也表達互訪意願，川普表示希望訪問巴西，魯拉則表示願意前往美國。

    巴西高層代表團，包括副總統奧克明（Geraldo Alckmin）、外交部長維艾拉（Mauro Vieira）與經濟部長哈達德（Fernando Haddad），將於下週前往華盛頓展開新一輪談判。

    巴西媒體指出，這場會晤不僅為貿易談判鋪路，也可能改變巴西在國際舞台上的定位。隨著談判進展與政治效應擴大，巴西與美國的關係正寫下新的篇章。

