今年最強！5級颶風梅麗莎280km/h強風撲牙買加 美通報僑民急撤

圖為五級颶風「梅麗莎」27日的衛星影像，清晰可見其紮實的結構與風眼。這場今年地表最強的風暴，正朝牙買加直撲而去。（圖：歐洲氣象衛星開發組織）

今年地表最強的熱帶風暴——五級颶風「梅麗莎」（Hurricane Melissa）持續風速達驚人的每小時280公里，27日挾帶毀滅性威力直撲加勒比亞島國牙買加，恐將成該國自有紀錄174年以來最強的登陸颶風。根據美聯社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國家颶風中心已發出警告，稱其將引發「災難性」的洪水與山崩，美國駐加勒比海各國使館更罕見地對其公民發出「馬上離開」（Leave now）的緊急警告。

強風時速280公里 暴潮近3層樓高

根據美國國家颶風中心數據，颶風梅麗莎的最大持續風速已達到驚人的每小時280公里，伴隨更強陣風，使其成為今年全球最強的熱帶風暴。預計在登陸時，將為牙買加首都京斯敦（Kingston）的沿海地區，帶來高達4公尺（約近3層樓高）的致命暴潮。氣象預報公司AccuWeather首席氣象學家波特（Jonathan Porter）警告，京斯敦是牙買加關鍵基礎設施的所在地，「這可能很快演變成一場真正的人道危機。」

面對這場史詩級風暴，美國駐牙買加、巴哈馬、海地與古巴的大使館，同步向其公民發出緊急通知，敦促他們「趁班機還能起飛時，現在就離開」，否則就必須準備好就地避難。牙買加總理霍尼斯（Andrew Holness）在面對國家可能遭受的苦難時，絕望地表示：「我已跪地祈禱。」

在抵達牙買加前，移動緩慢的梅麗莎已在加勒比海北部造成至少6人死亡，包括海地3人、多明尼加1人，以及牙買加2名在風暴來臨前砍樹的民眾。其帶來的豪雨已在多明尼加摧毀超過750棟房屋，並在海地淹沒了大量農作物，加劇了當地的糧食危機。

颶風梅麗莎預計在28日登陸牙買加後，將繼續撲向古巴，再轉向巴哈馬。古巴官員表示，他們將從該國第二大城聖地牙哥（Santiago）等地區，預防性撤離超過60萬人。

