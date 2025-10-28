為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍南海墜機 中國趁機批美炫耀武力 破壞地區和平穩定

    2025/10/28 06:03 國際新聞中心／綜合報導
    美國海軍航空母艦「尼米茲號」1架F/A-18F超級大黃蜂戰機，26日在南海執行任務時墜海。（路透檔案照）

    美國海軍航空母艦「尼米茲號」1架F/A-18F超級大黃蜂戰機，26日在南海執行任務時墜海。（路透檔案照）

    美國海軍太平洋艦隊2架軍機26日先後在南海墜毀，中國外交部發言人郭嘉昆27日大酸，中方願從人道主義角度出發，向美方提供「必要協助」，但也再次批評美方頻繁派遣軍艦、軍機到南海「炫耀武力」，是「破壞地區和平穩定的根源」。

    中國央視新聞報導，郭嘉昆在例行記者會上回應媒體提問時表示，中方注意到美軍墜機相關報導，「如果美方提出」，中方願意提供必要協助。但他接著聲稱，中方想強調的是，美國軍機是在南海進行軍事演練時墜毀，美方頻繁派遣軍艦、軍機到南海「炫耀武力」，是「引發海上安全問題、破壞地區和平穩定的根源」。

    美軍太平洋艦隊26日晚間在社群網站發文，證實2架軍機分別在南海發生墜毀事故，所幸無人喪生。第1起事故是航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz）上1架 MH-60R海鷹（Sea Hawk）直升機，在執行例行任務時墜海，機上3名機組人員稍後都被救起。

    約半小時後，尼米茲號上另1架F/A-18F超級大黃蜂（Super Hornet）戰機，也在執行例行任務時墜海，機上2名飛行員成功彈射逃生，安全獲救。事故原因目前仍在調查中。

    兩起墜機事故發生時，正值美國總統川普展開第2任期以來首次亞洲訪問行程，戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）也準備訪問亞洲多國。

    香港「南華早報」27日報導，北京智庫「南海戰略態勢感知計畫」今年3月發佈的報告指出，美軍去年在南海及周邊地區保持「高強度的軍事存在」，且自2009年以來，美方對中國的軍事活動有增強趨勢。

    報告稱，美國航艦打擊群去年共8次進入南海；此外，至少有11艘攻擊潛艦、2艘飛彈潛艦與1艘彈道飛彈潛艦，被發現在該區域活動。

    不過，報告也聲稱，美軍在南海的行動次數與頻率已經「停滯不前」，並且「達到極限」，原因包括必須在中東等地部署艦艇，以及「低層次的維修問題」。

