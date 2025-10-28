買下英國！中港資在英持有7.7兆資產 可干預政治決策

英媒披露，與中港有關的資金在英國持有價值超過1900億英鎊的資產，使北京得以對包括中國新建大使館在內的政治角力施加影響力。（彭博檔案照）

英國《泰晤士報》（The Times）週日版披露，與中國（含香港）有關的資金在英國持有價值超過1900億英鎊（約7.7兆台幣）的資產，數量超過440項，其中與北京政府有關的實體，持有資產價值約513億英鎊（約2兆台幣），使其得以干預包括中國新建大使館在內的政治決策。

此外，中資也涉足英國關鍵基礎設施，包括歐洲最繁忙的倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）、英國規模最大的「泰晤士水公司」（Thames Water），以及英國首屈一指的大學住宿開發商UPP、數十家私立學校、足球隊、高爾夫球俱樂部，還有跑車和電動車品牌Lotus（蓮花汽車）等。

報導指出，前述資產數量和金額可能被低估，因為中國相關人士可憑藉其他國籍入股或成立公司，中港資金也可透過複雜的持股和跨國投資結構，掩飾其背景；活躍於英國市場、背後有中港資的大型企業，也未必將稅籍設於英國。

據報導，中港資在英國的住家和商用不動產市場十分活躍，包括持有數座被視為倫敦地標的摩天大樓。中資經營的旅館至少有3家被英國內政部徵用，收容申請難民庇護的外籍人士，為中方帶來至少1500萬英鎊（約6.1億台幣）收入。

其中，有2家難民旅館是由倫敦資產管理公司Kew Green經營、分別位於英格蘭南部肯特郡（Kent）和北部柴郡（Cheshire）的假日飯店（Holiday Inn），而Kew Green的所有權可溯及中國國有企業「中國旅遊集團」（CTG）。另外1家旅館則位於威爾斯首府卡地夫（Cardiff），所有權可溯及中國國企「錦江國際集團」。

在關鍵基礎設施方面，中港資持股項目包括倫敦希斯羅機場、泰晤士水公司、「辛克利角C」（Hinkley Point C）核電廠、英國最大天然氣配送網Cadent Gas、蘇格蘭最大離岸風電場之一Inch Cape Offshore，以及英國境內至少其他7座離岸和岸上風電場。

此外，中資也涉足總部位於倫敦和盧森堡的物流地產公司Logicor；總部位於倫敦、業務廣及歐洲和亞太地區的大型資料運算中心營運商Global Switch；英國前3大行動網路營運商VodafoneThree；以及殼牌（Shell）石油、英國石油（BP）、礦業巨頭力拓集團（Rio Tinto）、製藥大廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）等。

報導指出，2017年已被中國國企「中國投資公司」（CIC）收購的Logicor，在歐洲16個國家擁有倉儲物流設施，在關鍵交通運輸節點和人口稠密處持有或經營開發不動產，總計超過600處，還有近180個配發中心。

中國資金對英國的政治影響力，以及中國政府與民間資金之間的模糊界線，近年來日益引發關注。例如，中國爭取在英國皇家鑄幣廠舊址，興建歐洲最大規模新使館，卻因國家安全等因素遲遲未獲英國官方核准。持有英國鋼鐵公司（British Steel）的中企「敬業集團」聲稱，一旦倫敦當局放行新使館建案，願意取消對英國政府索賠10億英鎊。

