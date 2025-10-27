日皇德仁會川普氣氛融洽 談美日關係也關注道奇球星

日本德仁天皇今天在皇居御所會見來訪的美國總統川普，除了談及美日關係，也提到道奇隊日籍球星大谷翔平及山本由伸。（路透）

日本德仁天皇今天在皇居御所會見來訪的美國總統川普，這是自2019年5月川普訪日以來，兩人再度會面，除談及美日關係，也提到美國職棒大聯盟MLB道奇隊日籍球星大谷翔平及山本由伸。

朝日新聞、讀賣新聞報導，川普（Donald Trump）於日本當地時間傍晚6時30分左右乘坐專車抵達皇居，德仁天皇親自在玄關迎接，兩人握手並用英文交談。根據宮內廳，會見在皇居御所內的小會客室舉行，透過口譯進行約30分鐘，氣氛融洽。

請繼續往下閱讀...

川普在會談中回顧他與日本已故前首相安倍晉三的深厚信賴關係，並表示希望「在新首相高市（早苗）的領導下，進一步強化美日關係」。德仁天皇回應說，期待川普這次訪日能「強化日美友好關係」。

川普還提到，在他第二度就任美國總統後的「8個月內，我已經解決全球8起衝突。尤其在中東方面取得重大成果，儘管極富挑戰」。德仁天皇回應，「對於世界各地持續發生的衝突深感痛心，祈願這些地區能早日恢復和平」。

德仁天皇也提及目前在MLB相當活躍的洛杉磯道奇隊球星大谷翔平。他提到，川普曾給予大谷翔平相當高的評價，他對此感到「十分高興」。

川普則是讚賞道奇隊強投山本由伸日前對藍鳥隊完投取勝的表現，說「那位投手的表現非常出色」。德仁天皇表達了對美國社會「熱情接納日本球員」的感謝之意。

會談尾聲，川普對天皇、皇后表示，「隨時歡迎您們到訪白宮」，還說「希望下次不要再間隔6年才相見」。

會談結束後，川普與德仁天皇一起走出御所，川普向記者稱讚天皇是一位「偉大的人（Great Man）」。

德仁天皇於2019年5月即位後，首次接見的國賓就是川普與夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。2017年11月，川普夫婦首次訪日時，也曾拜會當時的天皇與皇后、現為上皇的明仁與上皇后美智子。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法