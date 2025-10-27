擴大軍事部署加勒比海、劍指委內瑞拉 葛拉漢：川普要馬杜羅下台

美國總統川普持續擴大加勒比海軍事部署，引發委內瑞拉高度戒備。（法新社）

美軍持續擴大加勒比海軍力部署，外界揣測背後目的在於強力施壓委內瑞拉總統馬杜羅。美國共和黨資深參議員葛拉漢（Lindsey Graham）指出，美國總統川普認定馬杜羅放下權力走人的時刻已到。

「華盛頓郵報」報導，葛拉漢在「哥倫比亞廣播公司」（CBS）節目中表示，「我認為川普總統做出了決策，委內瑞拉領袖馬杜羅是一名遭起訴的毒販，到了他該下台的時候。委國和哥倫比亞做為毒梟的安全天堂已經太久了」。葛拉漢提到，川普告知他計畫在結束亞洲行後向國會議員彙報未來對委、哥兩國的潛在軍事行動。川普23日已示意下一階段將發動陸上打擊，並計畫向國會彙報相關行動。

美軍自9月起已炸毀10艘美方所聲稱的運毒船，造成至少43人死亡。然而，白宮對於上述打擊行動未提供確切事證，引發美國國會疑慮。共和黨參議員保羅（Rand Paul）接受「福斯新聞」節目專訪時談到，政府至今指控的毒販沒有姓名、證據和是否武裝等說明，「毒品走私及其相關罪行通常是美國透過執法部門處理，而非軍隊」，認為美方的行動在此階段屬於「法外處決」。

