聯合國部隊開火！黎巴嫩邊境擊落以色列無人機 各說各話陷「羅生門」

以色列無人機（見圖）頻繁飛越黎巴嫩領空，引發高度緊張。聯合國維和部隊上週末便以其飛行姿態具「侵略性」為由，開火將1架以軍無人機擊落。（美聯社）

聯合國駐黎巴嫩南部維和部隊（UNIFIL）證實，其部隊於上週末擊落一架以色列無人機，但雙方對事發經過各執一詞，陷入「羅生門」。根據美聯社報導，這起罕見的衝突事件，發生在以色列與黎巴嫩真主黨的脆弱停火協議正瀕臨瓦解之際，為以黎邊境的緊張局勢火上加油。

根據UNIFIL26日的聲明，1架以色列無人機以「侵略性方式」飛越其巡邏隊上空，維和部隊隨即採取「必要的防禦性反制措施」，將其擊落。聲明更驚人指出，事發後不久，另一架以色列無人機在附近投擲1枚手榴彈，更有1輛以軍戰車朝他們的方向開火，所幸並無維和部隊人員傷亡。

請繼續往下閱讀...

然而，以色列軍方阿拉伯語發言人阿德拉伊（Avichay Adraee）27日則在社群平台X上反駁稱，該架無人機當時正在執行「例行情報蒐集與偵察活動」，並未向維和部隊開火。他聲稱：「在無人機被擊落後，以色列國防軍朝其墜毀的區域投擲了1枚手榴彈。」其說法暗示目標是無人機殘骸，而非維和部隊。

這起衝突的背景，是以色列與真主黨自2023年10月加薩戰爭爆發以來，在以黎邊境持續的交火。UNIFIL自1978年成立以來，長期扮演雙方之間的緩衝角色，但其任務授權預計將於2026年底結束。報導分析，此次罕見的交火事件，無疑為其即將結束的任務，增添了更多變數。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法