英國記者曾批以色列種族滅絕 遭美拘留撤銷簽證

英國穆斯林記者暨政治評論員哈姆迪，已被美國國土安全部拘留並取消簽證。（圖擷自Sami Hamdi臉書）

美國國土安全部官員今天證實，移民當局已拘留英國穆斯林記者暨政治評論員哈姆迪並撤銷他的簽證，也宣布將把他驅逐出境，不讓他繼續在美國進行巡迴演講。

路透社報導，美國國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）在社群媒體X平台發文寫道，哈姆迪（Sami Hamdi）目前遭移民暨海關執法局（ICE）拘留，「在川普（Donald Trump）總統領導下，那些支持恐怖主義並侵蝕美國國家安全的人，將不被允許造訪或在這個國家工作」。

哈姆迪昨天在加州首府沙加緬度（Sacramento）的美國伊斯蘭關係協會（Council on American Islamic Relations）活動上發表演說，原本預計今天在該協會於佛羅里達州舉行的另場活動上演講。根據協會，哈姆迪是在舊金山國際機場遭到拘留。

哈姆迪是聚焦探討中東、遠東和英國政治事務的時事雜誌「國際利益」（The International Interest）的總編輯，也經常以分析師和評論員身分在英國上節目。

保守派人士一直敦促川普政府將哈姆迪驅逐出境。英國「獨立報」（The Independent）報導，他曾讚揚巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列，是巴勒斯坦民族自決事業的重要時刻。

不過哈姆迪今年5月曾在X平台發文強調，自己反對「種族主義、伊斯蘭恐懼症、反猶太主義、種族滅絕和戰爭罪」。

美國伊斯蘭關係協會今天呼籲美國當局釋放哈姆迪，並指控川普政府是因哈姆迪批評以色列政府才拘留他。

路透社目前無法聯絡上哈姆迪。美國伊斯蘭關係協會高層指出，哈姆迪先前已否認自己支持伊斯蘭激進人士，且協會律師團截至今天晚間仍無法與他取得聯繫。

美國伊斯蘭關係協會透過聲明強調：「在一位知名英國穆斯林記者暨政治評論員於美國巡迴演講期間綁架他，僅因他勇於批評以色列政府的種族滅絕行為，是公然侵犯言論自由。」

