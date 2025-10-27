「電鋸式」減支救經濟 阿根廷總統國會勝選

阿根廷總統米雷伊所屬政黨在國會期中選舉獲勝，反映其經濟改革路線備受國民肯定。（路透）

阿根廷26日國會期中選舉結果底定，總統米雷伊（Javier Milei）所屬的「自由前進黨」（LLA）全國得票率近41％，領先「貝隆派」聯盟，將在國會兩院都至少掌握3分之1席次，足以確保維持總統否決權，讓米雷伊得以繼續推動自由市場改革與財政緊縮政策，降低國會反對派阻擋相關法案的可能性。

在此次選舉中，眾議院257席的一半議席、即127席進行改選，自由前進黨拿下64席，總席次從選前37席大增至101席，主要反對黨「Fuerza Patria」（前貝隆主義聯盟）則斬獲31席；參議院72席的3分之1議席、即24席也進行改選，自由前進黨的席次從6席增至20席。雖然自由前進黨此次以全國40.84％的得票率取得明顯進展，但國會多數席次仍由 「貝隆派」聯盟掌握，但自由前進黨已手握逾3分之1的眾院議席，足以確保維持總統否決權，並順利推動法案。

值得留意的是，自由前進黨今年9月才在阿根廷最大選區、布宜諾斯艾利斯省選舉中慘敗給貝隆派，兩者得票率相差達14％，但在國會期中選舉，自由前進黨成功扭轉局勢，在該省拿下41.5％選票，領先貝隆派的40.8％。該省長期是貝隆派大本營，選舉結果凸顯政治版圖出現戲劇性轉變。

阿根廷14年來首次財政盈餘

此次選舉結果超出多數民調預測，為米雷伊的執政方向注入強心針，尤其在經歷去年因大幅削減開支與長期經濟衰退而引發的社會動盪後。據了解，米雷伊2023年上任以來，為了遏止過度印鈔導致的財政赤字頑疾，採取「電鋸式」削減開支政策，裁減數萬個公共職位，凍結基礎設施、醫療保健、教育、養老金領取者的藥品供應開支，成功把通貨膨脹率從當年的200％以上，降至今年9月的30％左右，實現阿根廷14年來首次財政盈餘。

削減開支力道猛 25萬人失業

不過，米雷伊執政期間，全國逾25萬個工作崗位流失，約1.8萬間企業倒閉，阿根廷民眾的購買力大幅下降，紛紛苦喊難以維持生計。為阻止阿根廷披索貶值，米雷伊政府耗盡美元儲備，於是向國際貨幣基金（IMF）貸款200億美元（約6138億台幣），其中140億美元已撥款；米雷伊政府接著又向美國政府求助，獲得400億美元（約1.23兆台幣）的支援措施。美國華府與國際貨幣基金（IMF）都將援助與米雷伊的財政緊縮政策成敗掛鉤，選舉結果無疑鞏固他在這兩個靠山眼中的地位。

米雷伊26日晚間在布宜諾斯艾利斯市中心對歡呼的支持者表示，「今天標誌著建設偉大阿根廷的開端，這個（選舉）結果正是對我們在2023年所被賦予的權力的確認，證明選民決定不可逆轉地改變國家命運。他也稱頌美國的援助規模不僅在阿根廷歷史上，也在世界歷史上屬史無前例，他將專注實施阿根廷所需的改革，以鞏固國家的成長和起飛，「讓阿根廷再次偉大」。

